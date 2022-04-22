Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş tarihi binaları yeniden canlandırıyor





"MARDİNLİLER'E TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Tarihi gizleyen betonarme yapıların yıkımında vatandaşlarında duyarlık gösterdiğini anımsatan Vali Demirtaş, "Kurulun almış olduğu 240 tane bina var. İnşallah hedefimiz turizm sezonuna kadar bu binaların büyük bir kısmını yıkmayı düşünüyoruz. Tabi burada hemen hemen yaklaşık tahmin ediyorum Binin üzerinde bina olduğunu düşünüyorum ama biz tabi sadece 240 bina için izin almışız. İnşallah kısmet olursa en yakın zamanda bunların tamamını yıkmaya çalışacağız. Hiçbir sorun yaşamıyoruz sağ olsun vatandaşımız bu konuda çok duyarlı. Herkes Mardin'in bu gizlenmiş olan tarihini hakikaten ortaya çıkarılması konusunda bizlere çok ciddi anlamda yardımcı oluyor. Hem fiyat konusunda, hem de yıkım konusunda yardımları ve katkıları var, onun için biz tüm Mardinlilere teşekkür ediyoruz." diye konuştu. Vali Demirtaş'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Abdülbaki Turğut, Zabıta Daire Başkanı Kinyaz Köle, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Şahin Arpağ ile diğer ilgililer eşlik etti.