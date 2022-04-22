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    Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş tarihi binaları yeniden canlandırıyor

    Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, tarihi dokuyu bozan betonarme binaların yıkımı kapsamında tarihi Latifiye Camii’nin silüetini bozan ve yıkımına başlanan betonarme yapıdaki yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

    Tarihi binalar yeniden canlanıyor

    Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca tarihi, kültürel dokusunu bozan ve sit alanı içerisinde bulunan ilk etapta yıkılması planlanan 240 betonarme binanın yıkım çalışmaları kapsamında Latifiye Camii'nin silüetini bozan ve yıkımın başladığı Akın apartmanındaki çalışmalarında incelemelerde bulundu. "Gizlenmiş olan bu tarihi yapıları yeniden canlandırmayı düşünüyoruz" Proje kapsamında 100'e yakın yapının yıkımını gerçekleştirdiklerini belirten Vali Demirtaş, "Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle bu sit alanı içerisinde bulunan kaçak olan yapıların ve betonarme binaları yıkmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 90'a yakın binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bugün de Akın apartmanını, 2010 yılından beri hepimizin üzerinde durduğu, idarenin üzerinde durduğu ve en son mahkemelerin lehimize vermiş olduğu karar doğrultusunda Akın apartmanını yıkıyoruz. 3 katını yıkacağız. 1370 yıllarında yapılmış olan Latifiye Camii'sini ve minaresi ile birlikte gün yüzüne çıkaracağız. Çünkü bu kaçak yapılaşmaların büyük bir kısmı bizim tarihimizi de gizlemiştir bugüne kadar. İnşallah bu gizlenmiş olan bu tarihi yapıları yeniden canlandırmayı düşünüyoruz. Yani Mardin'i, Mardin'in geleceğini, geçmişinde aramaya çalışacağız. Geçmişi ile birlikte geleceğimize yön vereceğimize inanıyorum." dedi.



    "MARDİNLİLER'E TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
    Tarihi gizleyen betonarme yapıların yıkımında vatandaşlarında duyarlık gösterdiğini anımsatan Vali Demirtaş, "Kurulun almış olduğu 240 tane bina var. İnşallah hedefimiz turizm sezonuna kadar bu binaların büyük bir kısmını yıkmayı düşünüyoruz. Tabi burada hemen hemen yaklaşık tahmin ediyorum Binin üzerinde bina olduğunu düşünüyorum ama biz tabi sadece 240 bina için izin almışız. İnşallah kısmet olursa en yakın zamanda bunların tamamını yıkmaya çalışacağız. Hiçbir sorun yaşamıyoruz sağ olsun vatandaşımız bu konuda çok duyarlı. Herkes Mardin'in bu gizlenmiş olan tarihini hakikaten ortaya çıkarılması konusunda bizlere çok ciddi anlamda yardımcı oluyor. Hem fiyat konusunda, hem de yıkım konusunda yardımları ve katkıları var, onun için biz tüm Mardinlilere teşekkür ediyoruz." diye konuştu. Vali Demirtaş'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Abdülbaki Turğut, Zabıta Daire Başkanı Kinyaz Köle, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Şahin Arpağ ile diğer ilgililer eşlik etti.



    TARİHİ YAPILARI MİNİ MARDİN'DE BİR ARAYA GETİRDİK
    Mardin merkez ve ilçelerinde bulunan tarihi ve kültürel dokuları ön plana çıkaracak, gezilip görülmesi gereken yapıların bir arada olduğu 420 metre uzunluğu ve 4 metre yüksekliğiyle adeta bir açık hava müzesi görünümündeki Mini Mardin Projesi, kentin imajına ve kalitesine katkı sağlayacak. Tarihi Mardin'e çıkışta Hava Radarı Mevkiinde bitme aşamasına gelen Mini Mardin Projesi için belirlenen tarihi ve kültürel yapılar, Mardin'e özgü katori taşlarına işlenerek rölyefler yapıldı. Sesli anlatım sistemi eserin konumu, tarihi gibi bilgiler, interaktif sesli sanal rehberlik ortamında tanıtımını sağlıyor. Led sistemi ile de aydınlatma animasyonları yapıldı.



        ÇARŞILARDA GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞMA SÜRÜYOR
        Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEM Şube Müdürlüğü tarafından, merkez Artuklu ilçesi kentsel sit alanı içerisinde yer alan tarihi çarşıların canlandırılması için başlatılan Tarihi Çarşıların Canlandırılması Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında daha önce 12 çarşının cephe iyileştirme ve sokak sağlıklaştırılması yapılmıştı. Eski Demirciler (Ayakkabıcılar), Kuyumcular, Baharatçılar, Şapkacılar, Kasaplar, Marangozlar ve Kazancılar-Yemeniciler Çarşısında olmak üzere 7 çarşıda 2. Etap çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Tenteneler takıldı, geleneksel ahşap kapıların takımı, otomatik, ahşap camekânlar, alüminyum kepenkler, ahşap kepenkler ve ahşap tabelalar takılmaya devam ediyor, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları yapılacak. Yüzde 70'i bitmiş proje tamamlandığında, tarihi kente ayrı bir güzellik katacak.



        DERİK İLÇESİNE YAKIŞAN BİR GENÇLİK MERKEZİ
        Derikli gençlerin, sanat, kültür ve sosyal alanda gelişimlerini sağlamak, çeşitli etkinliklerle geleceğe hazırlamak adına ilçede Gençlik ve Kültür Merkezinin çalışmaları başlatıldı. Çalışmaları hızla devam eden gençlik merkezinde, 250 koltuklu çok amaçlı salon, engelli oturum mekanları ile seyir alanları, baybayan mescit ile özel üniteler bulunacak. Gençleri sınavlara hazırlamak için açılacak kurslar için 4 derslik ve sakin bir ortamda kitap okumaları için de kütüphane bulunacak. Ayrıca yeşil alan, dinlenme mekanları ile otopark da bulunuyor.



        ŞEHRİN OTOPARK SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ
        Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen ve çevre illerden aldığı nüfus ile her geçen gün artan nüfusa paralel olarak artan araç sayısı, kentte park sorununu ortaya çıkardı. Bu sorunu ortadan kaldırmak ve trafik sorununu çözmek adına başlatılan Hava Radar Otopark Projesi tamamlanarak hizmete alındı. Valilik arkasında çalışmaları başlatılan Artuklu Çok Katlı Otopark Projesi ve Diyarbakır Kapı Otopark Projesi çalışmaları devam ediyor.



            TARİHİ SOKAKLAR ASLINA DÖNÜYOR
            Tarihi Artuklu ilçesinin kentsel sit alanı içerisinde yer alan tarihi taş sokaklarını yeniden canlandırmak ve tarihi dokusunu yeniden ortaya çıkarmak için başlatılan Sokak Sağlıklaştırma Projesi, hızla devam ediyor. Proje kapsamında, moloz ve kesme taş duvarlarda derz sökümü ve yapılıyor. Kısmi olarak yıkılmış, bombe yapmış ve deforme olmuş taş duvarlarda taşlar tamamlanacak. Kapı, pencere korkulukları vb. demir imalatlar boyanıyor. Betonarme veya çimento sıvalı yüzeylerde sıva ve boya yapımı imalatları devam ediyor.



            VALİ DEMİRTAŞ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE YENİ CAZİBE MERKEZİ MARDİN
            Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş, Mardin 2.Organize Sanayi Bölgesinde yapılması planlanan tekstil atölyeleri projesi kapsamında yerinde incelemelerde bulundu. Genç istihdamının sağlanması kapsamında, gençlerin istihdamına yönelik etkin politikalar geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla Mardin'de kurulması planlanan tekstil atölyeleri için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.



            HER İLÇEYE KAPALI SEMT PAZARI PROJESİ
            Hayata dokunan projelerle vatandaşın yaşam koşullarını daha modern hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Midyat, Nusaybin, Kızıltepe, Ömerli, Mazıdağı, Derik ve Artuklu ilçelerinde daha sağlıklı bir ortamda vatandaş ile esnafı buluşturacak, güvenli bir alışveriş yapılabilecek mekan oluşturmak adına Kapalı Semt Pazarı Projesi'nin çalışmaları devam ediyor. Bu projeye halktan büyük destek var.



                KÜLTÜR ŞEHRİNDE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
                Kültürel etkinliklerle de adından söz ettiren Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne büyük övgü var. 4. Mardin Fotoğraf Maratonu, 4. Uçurtma Festivali, Hariri Şenliği, Sedat Anar Konseri, Nevruz, Şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk anısına yapılan organizasyonlar heyecan yaratıyor.



                KADINLAR İÇİN KURSLAR AÇILDI
                Aileyi ekonomik ve sosyal yönden koruyup desteklemek ve kadınların sosyal, bedensel, ruhsal, mesleki, ekonomik ve kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Kadın ve Aile Daire Başkanlığı ile Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı MARMEK'te spor, müzik, beslenme okulu, arbane, gitar, ahşap boyama, okuma-yazma, dikiş, nakış ve tekstil olmak üzere açılan onlarca kursa yaklaşık 2500 kadın katıldı.

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                Haberler Yaşam Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş tarihi binaları yeniden canlandırıyor
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