Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in birçok alanda yenilikçi projeleriyle fark yarattı





BEYAZ KAPLAN'IN YENİ YUVASI GAZİANTEP OLDU

İStanbul Silivri'de bir villada kaçak olarak beslenirken yakalanarak koruma altına alınan albino Bengal Kaplanı'nın yeni evi Gaziantep oldu. Türkiye'de tek olan ve kaplanlarda 10 bin doğumda bir rastlanılan albino özelliğe sahip olan 4 aylık beyaz kaplan yavrusu, sağlık açısından uzmanlar tarafından gözlem altında tutuluyor. Buz mavisi gözleri ve beyaz rengiyle kendine hayran bırakan yavruya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve vatandaşlar, bu sene şehrin aldığı yoğun kar yağışı ve tüy renkleri vesilesiyle yavru kaplanın ismi "Kartopu" olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Şube Müdürlüğü, teknik ve personel imkanları bakımından vahşi hayvanların bakımına en uygun yer olan Gaziantep Yaban Hayatı Koruma Parkı'na getirerek tedavi ve bakımı için teslim edilen Kartopu, yeni yuvasına alışması ve sağlıklı büyüyebilmesi için gözetim altında tutuluyor.