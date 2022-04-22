Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in birçok alanda yenilikçi projeleriyle fark yarattı

Göreve geldiği 2014 yılından itibaren birçok ilke ve yeniliğe imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, adeta şehrin çehresini değiştirdi. Altyapı konusunda şehrin 50 yıllık su sorununu çözecek Düzbağ İçme Suyu Projesi'yle 132 kilometre öteden şehre memba kalitesinde su getirilirken, tarımsal üretiminin arttırılması için yapılan desteklerle adından sıkça söz ettiren Başkan Şahin ve Gaziantep Büyükşehir ekibi, yeni birçok çalışmaya da imza atıyor.
GENÇ GAZİANTEP MOBİL UYGULAMASI GENÇLER İÇİN FIRSATLAR YARATTI
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik birçok fırsat, ödül ve avantajların bulunduğu "Genç Gaziantep" uygulaması faaliyete alındı. Gazi şehirde ikamet eden 11'inci, 12'nci sınıf öğrencileri ile üniversite öğrencilerinin yaralandığı uygulama, App Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayla toplu taşımadan yararlanan üniversite öğrencilerine her ay ücretsiz 22 biniş hakkı sağlanırken, şartları sağlayan diğer gençlere ise belirlenen kotalarda ücretsiz internet kullanımı, etkinliklere ücretsiz katılım hakkı, anlaşmalı firmalardan sağlanan avantajlar ve büyükşehrin hizmetlerinde fırsat ve indirimler sağlanıyor. Gençler, uygulamadan kazandıkları elmaslarla belirli sıralamaya yerleşerek bilgisayar, oyun konsolları, bisiklet, tablet, akıllı saat, kablosuz kulaklık, power bank, USB bellek, spor giyim, geziler gibi daha birçok sürpriz hediyenin sahibi olabiliyor. Uygulama bir ay içerisinde 43 bin 417 aktif kullanıcıya ulaştı.
TARIMA DESTEKTE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR FARKI
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi üretimin ana kademelerinden biri olan tarım faaliyetlerini desteklemek, çiftçinin deneyim ve kabiliyetlerine yenilerini eklemek, ürünlerin kalite ve veriminin artmasını sağlamak amacıyla kent genelinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 90 bin üreticiye çeşitli desteklerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı boyunca planlanan ata tohumu, tarım okulu, fidan üretimi, kooperatif destekleri gibi birçok başlıktaki projesi ile toplamda 22 milyon lirayı aşan bütçeyi, kentin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kullandı.