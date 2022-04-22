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    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in birçok alanda yenilikçi projeleriyle fark yarattı

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirde eğitimden sağlığa, altyapıdan kültür sanat etkinliklerine kadar birçok alanda akılcı ve yenilikçi projeler ortaya koyuyor.

    Gaziantep’ten çok güzel haberler var

    Göreve geldiği 2014 yılından itibaren birçok ilke ve yeniliğe imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, adeta şehrin çehresini değiştirdi. Altyapı konusunda şehrin 50 yıllık su sorununu çözecek Düzbağ İçme Suyu Projesi'yle 132 kilometre öteden şehre memba kalitesinde su getirilirken, tarımsal üretiminin arttırılması için yapılan desteklerle adından sıkça söz ettiren Başkan Şahin ve Gaziantep Büyükşehir ekibi, yeni birçok çalışmaya da imza atıyor.



    GENÇ GAZİANTEP MOBİL UYGULAMASI GENÇLER İÇİN FIRSATLAR YARATTI
    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik birçok fırsat, ödül ve avantajların bulunduğu "Genç Gaziantep" uygulaması faaliyete alındı. Gazi şehirde ikamet eden 11'inci, 12'nci sınıf öğrencileri ile üniversite öğrencilerinin yaralandığı uygulama, App Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayla toplu taşımadan yararlanan üniversite öğrencilerine her ay ücretsiz 22 biniş hakkı sağlanırken, şartları sağlayan diğer gençlere ise belirlenen kotalarda ücretsiz internet kullanımı, etkinliklere ücretsiz katılım hakkı, anlaşmalı firmalardan sağlanan avantajlar ve büyükşehrin hizmetlerinde fırsat ve indirimler sağlanıyor. Gençler, uygulamadan kazandıkları elmaslarla belirli sıralamaya yerleşerek bilgisayar, oyun konsolları, bisiklet, tablet, akıllı saat, kablosuz kulaklık, power bank, USB bellek, spor giyim, geziler gibi daha birçok sürpriz hediyenin sahibi olabiliyor. Uygulama bir ay içerisinde 43 bin 417 aktif kullanıcıya ulaştı.



    TARIMA DESTEKTE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR FARKI
    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi üretimin ana kademelerinden biri olan tarım faaliyetlerini desteklemek, çiftçinin deneyim ve kabiliyetlerine yenilerini eklemek, ürünlerin kalite ve veriminin artmasını sağlamak amacıyla kent genelinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 90 bin üreticiye çeşitli desteklerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı boyunca planlanan ata tohumu, tarım okulu, fidan üretimi, kooperatif destekleri gibi birçok başlıktaki projesi ile toplamda 22 milyon lirayı aşan bütçeyi, kentin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kullandı.



        ÜRETİMDE ATA TOHUMU DÖNEMİ!
        2014 yılında yerel yönetimler bazında tarımla ilgili ilk daire başkanlığını kuran ve kurumsal kapasitesini bu yönde ilerleten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından itibaren ilçe bazlı ihtiyaçlar doğrultusunda destek modeline geçti. Ata tohumu başta olmak üzere tarımda köklere dönüş ve yenilikçi desteklerini arttırdı. 'Al götür, üret getir projesi' ile Büyükşehir Belediyesi il genelinde "Havrani" ve "Edessa" sert buğday tohumunun dağıtımını gerçekleştirdi. Üretilen ürünlerin bir kısmı yeniden tohumluk olarak dağıtılmak üzere getirilecek, geri kalan ürünler çiftçinin olacak. Bu sayede kaliteli ve coğrafyaya uygun ata tohumu çoğaltılmış olacak.



        GAZİ OYUNLARI'NA BÜYÜK KATILIM
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Cumhuriyet tarihinde yapılan en geniş katılımlı yerel organizasyon unvanını alan, 1'nci Gazi Oyunları 18 gün süren ve 18 ayrı spor tesisinde organize edildi. Gaziantepli iş insanı, spor yöneticisi ve Galatasaray Spor Kulübü'nün 37'nci başkanı merhum Mustafa Cengiz'in anısına düzenlendiği 18 farklı tesiste 18 gün süren 1'inci Gazi Oyunları'nda 15 farklı branşta 62 kategoride 7 bin 626 sporcunun mücadele etti.



        PARA ÖDÜLÜ VAR
        982 sporcu, kupa ve madalyalarına kavuşurken toplamda 834 bin 500 Türk lirası para ödülünün de sahibi oldu.



            BEYAZ KAPLAN'IN YENİ YUVASI GAZİANTEP OLDU
            İStanbul Silivri'de bir villada kaçak olarak beslenirken yakalanarak koruma altına alınan albino Bengal Kaplanı'nın yeni evi Gaziantep oldu. Türkiye'de tek olan ve kaplanlarda 10 bin doğumda bir rastlanılan albino özelliğe sahip olan 4 aylık beyaz kaplan yavrusu, sağlık açısından uzmanlar tarafından gözlem altında tutuluyor. Buz mavisi gözleri ve beyaz rengiyle kendine hayran bırakan yavruya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve vatandaşlar, bu sene şehrin aldığı yoğun kar yağışı ve tüy renkleri vesilesiyle yavru kaplanın ismi "Kartopu" olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Şube Müdürlüğü, teknik ve personel imkanları bakımından vahşi hayvanların bakımına en uygun yer olan Gaziantep Yaban Hayatı Koruma Parkı'na getirerek tedavi ve bakımı için teslim edilen Kartopu, yeni yuvasına alışması ve sağlıklı büyüyebilmesi için gözetim altında tutuluyor.



            MAYIS AYINDA BÜYÜK ORGANİZASYONLAR VAR FESTİVAL VE FUAR ZAMANI
            Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mayıs ayında kültür, edebiyat, sporla, gençleri kapsayan etkinlikler ve festivallere hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı yürütülecek etkinliklere çok büyük katılım bekleniyor. 17-20 Mayıs Tarihleri arasında birçok aktivite ve oyunları kapsayan Gençlik Festivali düzenlenecek. Birçok yarışma ve ödülün verileceği festival, sürprizlerle gençlere keyifli zaman yaşatacak. Festival sonrası 21-29 Mayıs tarihleri arasında 9 gün sürecek ve birçok yayıncı, yazarla kitapseverleri buluşturacak kitap fuarı düzenlenecek. Büyükşehir, kitaplarla gençleri buluşturarak okuma alışkanlığı ve kitap sevgisini aşılamayı hedefliyor. 25-29 Mayıs tarihleri arasında 2022 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gazi şehirde düzenlenecek.

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            Haberler Yaşam Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in birçok alanda yenilikçi projeleriyle fark yarattı
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