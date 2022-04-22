Meram yeniden imar edildi! 20 milyon metrekarelik alanda 25 mahalle ve 20 bin malike 18. madde uygulamaları

Son 3 yıllık süreçte 13 milyon 724 bin 496 metrekare alanda 18. madde uygulaması tamamlanırken, toplamda 16 bin 365 tapu dağıtımı gerçekleştirildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un girişimleriyle ilçede doğalgazın yaygınlaşması adına önemli bir adım atılarak Aydoğdu, Uzunharmanlar, Alpaslan ve Aymanas Mahalleleri için Enerya firmasına taahhüt verildi. Meram'da büyük konut hamlesi hız kesmeden devam ediyor. Meram Belediyesi tarafından daha önce kurulan Uluırmak, Aymanas ve Aksinne Evleri konut yapı kooperatifleri ile 2940 daire vatandaşların hizmetine sunulacakken, yeni hayata geçirilen Turgutreis, Fahrünnisa ve Piri Reis Evleriyle daire sayısı 2479 daha arttı. Belediye öncülüğünde kurulan konut yapı kooperatiflerinde toplam 5419 daire sayısına ulaşıldı. Öte yandan kooperatiflerde bugüne kadar 537 daire 50 dükkan sahiplerine teslim edildi.