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    Meram yeniden imar edildi! 20 milyon metrekarelik alanda 25 mahalle ve 20 bin malike 18. madde uygulamaları

    Meram Belediyesi tarafından toplam 20 milyon metrekarelik alanda 25 mahalle ve 20 bin maliki ilgilendiren 18. madde uygulamaları devam ediyor.

    Meram yeniden imar edildi

    Son 3 yıllık süreçte 13 milyon 724 bin 496 metrekare alanda 18. madde uygulaması tamamlanırken, toplamda 16 bin 365 tapu dağıtımı gerçekleştirildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un girişimleriyle ilçede doğalgazın yaygınlaşması adına önemli bir adım atılarak Aydoğdu, Uzunharmanlar, Alpaslan ve Aymanas Mahalleleri için Enerya firmasına taahhüt verildi. Meram'da büyük konut hamlesi hız kesmeden devam ediyor. Meram Belediyesi tarafından daha önce kurulan Uluırmak, Aymanas ve Aksinne Evleri konut yapı kooperatifleri ile 2940 daire vatandaşların hizmetine sunulacakken, yeni hayata geçirilen Turgutreis, Fahrünnisa ve Piri Reis Evleriyle daire sayısı 2479 daha arttı. Belediye öncülüğünde kurulan konut yapı kooperatiflerinde toplam 5419 daire sayısına ulaşıldı. Öte yandan kooperatiflerde bugüne kadar 537 daire 50 dükkan sahiplerine teslim edildi.



    KONEVİ KÜLTÜR MERKEZİ ALANINA FONKSİYONEL YENİ TESİS
    Meram Yaka Caddesi üzerinde bulunan Konevi Kültür Merkezi alanına, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi'nin iş birliğiyle yeni bir tesis kazandırılıyor. Yaka Sosyal Tesisi, Gençlik Merkezi, Yüzme Havuzu, Emekliler Lokali, Spor Tesisi, Kapalı Otopark ve Ticari alanları bünyesinde barındıracak.



    ŞÜKRAN DÖNÜŞÜM PROJESİ
    Konya'nın kalbinde dev dönüşüm devam ediyor... Meram Belediyesi öncülüğünde bölgenin yeni çehresine kavuşması adına çalışmalar hızla sürerken Sahibata Mahallesi Şükran Dönüşüm Projesi, 1. Etap TOKİ alanı, 2. etap Üst Adalar, 3. etap proje alanı, 4. etap Larende ve 5. etap Tescilli Ada alanlarından oluşuyor.

    BÜYÜK LARENDE
    Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Büyük Larende Dönüşüm Projesi ile şehrin merkezi rahat bir nefes alacak. Bu kapsamda bölgede hizmet veren 73 esnaf kendileri için tahsis edilen yeni alanlarında uygun ödeme imkanlarıyla dükkan sahibi olacak.Ü

    YEŞİL MERAM
    Doğası ve tabiatıyla dillere destan olan Meram'da, Meram Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar sonucu 3 yılda yeşil doku 659 bin 232 metrekare daha arttı. Aynı süreçte 42 parkta yapım ve revizyon çalışması gerçekleştirilirken 69 mahalle koruluğu oluşturuldu.



        YENİ CADDELERLE ULAŞIM AĞI GENİŞLİYOR
        Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi'nin iş birliğiyle, Meram'ın farklı noktalarında açılacak yeni bağlantı yolları şehrin trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak. İsmail Ketenci Caddesi'nin ilk etabında çalışmalar sona ererken yol trafiğe açıldı. Yine Aydoğdu ile Antalya Çevre Yolu'nu birbirine bağlayan 3.7 kilometrelik Kazakistan ve Karabağ Caddeleri, Karaman Caddesi ile Gazze Caddesi'ni birbirine bağlayan 3.5 kilometrelik Alparslan Türkeş Caddesi ve Antalya Çevre Yolu ile Demiryolu'nu birbirine bağlayan 2,2 kilometrelik Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi vatandaşların hizmetine sunulacak.



        MERAM BELEDİYESİ MOBİL UYGULAMADA
        Mobil uygulama ve yenilenen web sitesi ile Meram'da vatandaşların resmi işlemleri daha pratik hale getirildi.

        BENİM PARKIM GÜVENLİ
        Meram Belediyesi tarafından ilçe genelinde 11 parka güvenlik kamerası yerleştirilirken 22 parkta ise çalışmalar sürüyor. Parklar, 24 saat boyunca meram. bel.tr üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.



        DEV SAĞLIK YATIRIMI
        Meram ilçesi, ihtiyacı olan ağız ve diş sağlığı hastanesine kavuşuyor. 75 ünitlik kapasiteyle hizmet verecek olan Aksinne Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi için Meram Belediyesi tarafından 20 Milyon TL değerindeki arsa Sağlık Bakanlığı'na tahsis edildi.



            ARAÇ FİLOSU GENİŞLEDİ
            Meram Belediyesi tarafından 41 Milyon TL değerindeki 37 yeni araç filoya dahil edildi.



            MERAM BAĞI YENİDEN HAYAT BULUYOR
            Meram Yaka ile Yeni Meram caddelerinin kesişiminde bulunan 18 bin metrekarelik alana Meram Belediyesi tarafından üzüm bağı ve meyve bahçesi oluşturuluyor. İlk etabı tamamlanan projede tüm çalışmaların sona ermesiyle birlikte Konya, yeni bir turizm lokasyonuna daha kavuşacak.



            MERAM'A E-SPOR MERKEZİ
            Konya'nın ilk E-Spor Merkezi Meram'a kazandırılıyor. 2 milyon TL bütçe ile hazırlanan projede YouTube Akademi ve Dijital Oyun Tasarım Atölyesi de yer alacak.



                MERAM'DA TESİSLER ARTIK DAHA İŞLEVSEL
                Meram Belediyesi tarafından daha önce Havzan Sosyal Tesisi olarak Havzan Mahallesi'ne kazandırılan bina, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne tahsis edilerek Meram İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladı.

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                Haberler Yaşam Meram yeniden imar edildi! 20 milyon metrekarelik alanda 25 mahalle ve 20 bin malike 18. madde uygulamaları
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