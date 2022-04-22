Meram yeniden imar edildi! 20 milyon metrekarelik alanda 25 mahalle ve 20 bin malike 18. madde uygulamaları

Son 3 yıllık süreçte 13 milyon 724 bin 496 metrekare alanda 18. madde uygulaması tamamlanırken, toplamda 16 bin 365 tapu dağıtımı gerçekleştirildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un girişimleriyle ilçede doğalgazın yaygınlaşması adına önemli bir adım atılarak Aydoğdu, Uzunharmanlar, Alpaslan ve Aymanas Mahalleleri için Enerya firmasına taahhüt verildi. Meram'da büyük konut hamlesi hız kesmeden devam ediyor. Meram Belediyesi tarafından daha önce kurulan Uluırmak, Aymanas ve Aksinne Evleri konut yapı kooperatifleri ile 2940 daire vatandaşların hizmetine sunulacakken, yeni hayata geçirilen Turgutreis, Fahrünnisa ve Piri Reis Evleriyle daire sayısı 2479 daha arttı. Belediye öncülüğünde kurulan konut yapı kooperatiflerinde toplam 5419 daire sayısına ulaşıldı. Öte yandan kooperatiflerde bugüne kadar 537 daire 50 dükkan sahiplerine teslim edildi.
KONEVİ KÜLTÜR MERKEZİ ALANINA FONKSİYONEL YENİ TESİS
Meram Yaka Caddesi üzerinde bulunan Konevi Kültür Merkezi alanına, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi'nin iş birliğiyle yeni bir tesis kazandırılıyor. Yaka Sosyal Tesisi, Gençlik Merkezi, Yüzme Havuzu, Emekliler Lokali, Spor Tesisi, Kapalı Otopark ve Ticari alanları bünyesinde barındıracak.
ŞÜKRAN DÖNÜŞÜM PROJESİ
Konya'nın kalbinde dev dönüşüm devam ediyor... Meram Belediyesi öncülüğünde bölgenin yeni çehresine kavuşması adına çalışmalar hızla sürerken Sahibata Mahallesi Şükran Dönüşüm Projesi, 1. Etap TOKİ alanı, 2. etap Üst Adalar, 3. etap proje alanı, 4. etap Larende ve 5. etap Tescilli Ada alanlarından oluşuyor.
BÜYÜK LARENDE
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Büyük Larende Dönüşüm Projesi ile şehrin merkezi rahat bir nefes alacak. Bu kapsamda bölgede hizmet veren 73 esnaf kendileri için tahsis edilen yeni alanlarında uygun ödeme imkanlarıyla dükkan sahibi olacak.Ü
YEŞİL MERAM
Doğası ve tabiatıyla dillere destan olan Meram'da, Meram Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar sonucu 3 yılda yeşil doku 659 bin 232 metrekare daha arttı. Aynı süreçte 42 parkta yapım ve revizyon çalışması gerçekleştirilirken 69 mahalle koruluğu oluşturuldu.