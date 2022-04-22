Bu nasıl baba! Kızına cinsel istismarda bulundu! Mahkeme cezayı kesti





Son savunması alınan sanık Fatih K., "Ben dindar bir ailenin oğluyum. Kimseye yan gözle bakmadım. Uzun süre din tedrisatı gördüm. Her evde geçimsizlik yaşanır. Benim evimde de vardı. Bizim evimiz hep eşimle tartışma konumuzdu. Oturduğumuz evi eşim hep istiyordu. Ayrıca son zamanlarda kayınvalidemin bana karşı davranışları değişmişti. Bana aşık olduğunu söylemişti. Ben kendisini reddedince 'Senden intikam alacağım' dedi sonrasında da bu olaylar ortaya çıktı. Çocuğum S.K., iki kelimeyi bir araya getiremeyen bir çocuktu. Ne oldu da benim hakkımda bu ifadelerde bulunuyor, anlamış değilim. Beraatimi istiyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, işlenmesinde kullanılan araç, işlendiği zaman ve yer, sanığın suç işleme kastının yoğunluğu ve işlenen suçun önem ve değeri ile meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak Fatih K.'ye 10 yıl hapis cezası verdi. Sanığın suçu kızına karşı işlemiş olması nedeniyle ceza yarı oranında artırılarak 15 yıla çıkarıldı. Ayrıca suçun zincirleme şekilde, birden fazla kez işlenmiş olmasını dikkate alan mahkeme heyeti, Fatih K.'ye 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.