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    • Yaşam
    • 22.04.2022 16:37
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    • 22.04.2022 16:37
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    İETT otobüsü yolda kaldı! Gaziosmanpaşa'da trafiği kilitledi

    İstanbul Gaziosmanpaşa'da öğle saatlerinde arızalanan İETT otobüsü nedeniyle bölgede trafik durma noktasına geldi. Yoğun trafikten bunalan araç sürücüleri korna çalarak tepki gösterdi.

    İETT otobüsü yolda kaldı! Trafiği kilitledi

    İstanbul Gaziosmanpaşa'da arıza yapan İETT otobüsü yüzünden trafik durma noktasına geldi. Trafikte yaşanan yoğunluğu vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

    Olay, Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arıza yapan İETT otobüsü yolda kaldı. Arızadan dolayı trafik akışı tek şeritten sağlanırken caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğun trafikten bunalan araç sürücüleri korna çalarak tepki gösterdi. İETT otobüsünün ilerlemesi için yol yardım ekipleri çalışmalarını gerçekleştirirken o anları vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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    Haberler Yaşam İETT otobüsü yolda kaldı! Gaziosmanpaşa'da trafiği kilitledi
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