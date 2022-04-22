Şanlıurfa'da araç kanala uçtu! 3 kişi öldü, 2 kişi aranıyor

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta 6 kişinin olduğu iddia edilirken, dalgıç polisler, AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı. Arabadaki bir kişinin kendi imkânlarıyla kanaldan çıktığı belirtilirken 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alarak çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Olay yerinde güvenlik şeridi çekildiği ve vatandaşların da endişeli bekleyişinin sürdüğü görüldü.