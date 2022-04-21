Teknofest gençliği, ürettikleri projelerle Elon Musk’a meydan okuyor

İstanbul'daki İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri başarılarıyla dikkat çekti...

Okul müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde profesördü. Ancak liselilerle bir arada olmak için göreve geldi. Okulda "İsmin ne?" sorusu değil, "Projen Ne?" sorusu dillerden düşmedi. Gençler "Aziz Sancar-Selçuk Bayraktar olmak istiyoruz" dedi.

Öğrencilerden Kayra Koray Yılmaz, "Atıktan Sağlığa" projesi ile balık pullarından insan derisi, plastik ve kemik dokusu üretti.

Mustafa Dinkçi-Eymen Arabacı ise "Karma Gerçeklik Gözlüğü"nü geliştirdi. İkili, hedeflerinin "Yerli Metaverse" evreni kurmak olduğunu söyledi.



Sude Naz Cirit ve Osman Ahmet Altınordu da görüntü işleme cihazı ile çalışan sürücüsüz araç için proje geliştirdi.

MERVE BİLKAY-FOTOĞRAF: SAFFET AZAK