Rezidanstaki işkencede şok detay! 2 saat boyunca eziyet! Sara Demir ile Tuğba Demirci

Olay, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki bir rezidansta, stüdyo dairede meydana geldi. M.K. adlı kadın, eski sevgilisi Murat Demirci'nin davetiyle kendisine gönderdiği adrese gitti. M.K., stüdyo dairede, Murat Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci ile karşılaştı. İki kadın, iddiaya göre, M.K.'ye Murat Demirci ile ilişkisini sorup, usturayla saçlarını, makasla da kıyafetlerini keserek, dövüp yüzünde sigara söndürdü.
Yapılan işkencenin ardından evden kurtulan M.K., polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İŞKENCE SAATLER SÜRMÜŞ
Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'nin aynı gün, Murat Demirci ile daha önce flört eden ve sahibi oldukları kafede çalışan Demet A.'ya da aynı nedenlerden dolayı işkence yaptığı ortaya çıktı. Rezidanstaki işkence gecesinde, Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin, Demet A.'ya 2 saat boyunca işkence yaptıkları tespit edildi. M.K.'nin ise 36 dakika boyunca işkence gördüğü saptandı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında M.K.'nin uğradığı işkenceye yönelik 4 gün içinde iddianame hazırlandı. İddianamede 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit, yağma, hakaret, cebir, mala zarar verme ve hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin 36'şar yıla kadar hapsi istendi. İddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.