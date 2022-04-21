Rezidanstaki işkencede şok detay! 2 saat boyunca eziyet! Sara Demir ile Tuğba Demirci

Olay, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki bir rezidansta, stüdyo dairede meydana geldi. M.K. adlı kadın, eski sevgilisi Murat Demirci'nin davetiyle kendisine gönderdiği adrese gitti. M.K., stüdyo dairede, Murat Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci ile karşılaştı. İki kadın, iddiaya göre, M.K.'ye Murat Demirci ile ilişkisini sorup, usturayla saçlarını, makasla da kıyafetlerini keserek, dövüp yüzünde sigara söndürdü.

Yapılan işkencenin ardından evden kurtulan M.K., polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.