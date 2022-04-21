Düzce'de Tayfun Şefik trafik kazasında yatağa bağımlı hale gelince annesi yardım etti (Yaşam haberleri)

Düzce'de Tayfun Şefik (30), 2.5 yıl önce trafik kazası geçirdi. Yatağa bağımlı hale geldi. Eşi kendisini terk etti. Çocukları R. ve M. ile bir başına kalınca imdadına annesi yetişti. Anne Meliha Şefik, "Oğlumu yaşatmak istiyorum. Kök hücre tedavisi iyi gelir dediler. Hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

KİRACI

İzmir'de oturan Esat Bülbül, 2020'de daire kiraladı. 1 yıllık bedel olan 32 bin 400 TL'yi peşin ödeyip anahtarı aldı. Bu arada Bülbül'e kira sözleşmesinin yanında tahliye teslim tutanağı da imzalatıldı. Ancak ev sahibi kiraya yüzde 100 zam yaptı! Durumu kabul etmeyen Bülbül, site güvenliği tarafından dışarı atıldı. "Ruhsatlı silahım evde kaldı. 11 aydır mücadele veriyorum" dedi.

GÜZEL GELİŞME

Manken Ece Su Uçkan, 1 Şubat'ta İstanbul Kadıköy'de taksiye bindi. Ancak taksici Ahmet Kaya, direksiyon hakimiyetini kaybetti! Araçla birlikte denize uçan Ece Su Uçkan ve sürücü, canını zor kurtarabildi! Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, model denize uçan taksiciyi affetti! Savcılık da olayın bilinçli değil taksirle yapıldığına değindi. Dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.

HAİN SALDIRI

Bursa'da Mudanya yolunda refüjde bulunan çalılıkların arasına yerleştirilen EYP, dün sabah saat 07.30 sıralarında, E Tipi Cezaevi'nde görevli 30 infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracının geçişi sırasında, uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Otobüsün sağ tarafının büyük hasar gördüğü saldırıda, evli ve 3 çocuk babası infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit oldu. Hafif yaralanan 6 infaz koruma ayakta tedavi edilirken, diz kapağından ameliyat edilen bir infaz koruma memurunun tedavisi ise sürüyor.

PANİK-19!

Dünya, COVİD-19 virüsüyle sarsıldı! Salgının sıfır noktası Çin'de 2 yılın ardından yeniden panik yaşandı. Ülkede, vaka sayıları tırmandı. Çin'in en büyük kenti Şanghay, vakalardaki artış nedeniyle 2 hafta önce karantinaya alındı. 26 milyon kişi eve kapandı! Şehir karantinaya alınınca tedarik sıkıntısı başladı. Binlerce gemi Şanghay limanında mahsur kaldı!

ORHAN YAMUK!

Orhan Pamuk, İspanya'da sahneye çıktı. Edebiyat sohbeti yaparken ülkemize nefret saçtı: Türkiye, Ukrayna- Rusya müzakerelerinde başarılı oldu. Fakat önce kendine barış getirmeli...

TEDAVİYE SON GİDİŞ

Çorum'da dişçiye giden üniversiteli İrem Arin, çıkınca fenalaştı. Kurtarılamadı.

DEKONT KANDIRDI

İzmirli Veli Dönmez, aracını 76 bine sattı. Sahte dekontla dolandırıldı.

HAYRET!

Bizden çıkan et markette iki katına satılıyor. Fahiş fiyata karşıyız. Market satın alma müdürlerinin mal varlığını inceleyin. Ortak çalışıyor olabilirler.

DALGIÇ KIYIMI

Sinop'ta 25 dalgıç kuşu karaya vurdu. Birçok yunus da ölü bulunmuştu.

VAKA SAYISI 3 BİN 668

Türkiye'de dün 158 bin 523 Covid-19 testi yapıldı. 3 bin 668 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 17 bin 857 oldu.

53 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 52 milyon 967 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 414 bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 608'er lira, 3 bilenler 168'er lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.

652 BİN LİRA DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 652 bin lira devretti. 5 bilenler 13 bin 253'er, 4+1 bilenler 414'er, 4 bilenler 44'er, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.