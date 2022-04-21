Bursa'daki hain saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "13 yaralıdan durumu ağır olan hastamızın tedavisi Bursa Şehir Hastanesinde devam ediyor. Hafif yaralı 11 hastamız iki hastanemizde tedavi altında. Bir kişi ise serviste, ayakta tedavi edilmiştir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.