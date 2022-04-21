Bursa'daki hain saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 13 kişi de yaralandı.
Patlamanın hemen ardından bölgede yeni çekilen görüntüler ortaya çıktı.
Olay, saat 7.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi İhsaniye metro istasyonu yakınlarında meydana geldi.
30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti.
Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Olayda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuştu.