Sezaryan doğum sonrası hayatını kaybeden Döndü Güler'in dava dosyasında pes dedirten ihmal





ÖLÜM YEMEĞİ

Hollanda'da yaşayan ve tatil için Aydın Didim'deki yazlık evlerine gelen Cihan ve Hasret Mercankaya çifti, geçen 13 Nisan'da İzmir Gaziemir'de bir restoranda çocukları Ece Melisa (6) ve Ege (4) ile yemek yedi. Yemeğin ardından Mercankaya Ailesi, Didim'e döndü. Ancak bir süre sonra Hasret Mercankaya ve iki çocuğu bir anda rahatsızlandı. Aile, hastaneye kaldırıldı. Ece Melisa, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Anne ile oğlunun ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Aynı yemeği yiyen baba Cihan Mercankaya da ise herhangi bir rahatsızlık bulunmadığı öğrenildi.