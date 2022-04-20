Sezaryan doğum sonrası hayatını kaybeden Döndü Güler'in dava dosyasında pes dedirten ihmal

Antalya'da yaşayan Döndü Güler (26), 2020'nin temmuz ayında doğuma girdi. Sezaryenle Hatice Umay isimli kızını dünyaya getirdi. Ancak 1 gün sonra hayatını kaybetti. Ailesi, ihmali olduğu iddiasıyla özel hastaneyi mahkemeye verdi. Otopside genç kadının solunum yetmezliğinden öldüğü belirlendi. Savcılığın talebi üzerine dava dosyasına hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarının da olduğu 3 CD eklendi. Ancak dava dosyasına eklenen CD'lerin içinin boş olduğu belirlendi! Savcılık ise ölümde ihmal olmadığını söyledi! Acılı anne Iraz Saykun isyan etti: Narkozu 2 doz vermişler. Doğumdan sonra kızımın ağzından köpük geldi. Bizi oyaladılar. Kalp masajı yaptılar, ama kızım öldü. Adalet yerini bulsun...
ALO VURGUN
Zonguldak'ta yaşayan Necati Balaban, kendilerini jandarma olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına inandı. "Evinizin alt tarafında birini kestiler. Evde ziynet eşyanız varsa güvende olmak için bize verin" diyen sahtekarlara, 90 bin lira değerindeki altınlarını bıraktı! Dolandırıldığını anlayınca soluğu karakolda aldı. İki şüpheli kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin 1 altın bileziği bozdurdukları anlaşıldı.
KANLI PUSU
Evinin önünde kurşunlanan genç adam kurtarılamadı. Olay cumartesi günü İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Kasımpaşa tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin (48), eşi ve çocuklarıyla iftara gitmek için evden çıktı. Bu sırada sokağa giren otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından çapraz ateşe alındı! Göğsünden ve sırtından iki kurşunla yaralandı. Kurtarılamadı. Olayın ardından 'İntikam alındı' notu paylaşan 2 şüpheli ise hala aranıyor...