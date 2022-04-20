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    Sezaryan doğum sonrası hayatını kaybeden Döndü Güler'in dava dosyasında pes dedirten ihmal

    Döndü Güler, sezaryen doğum sonrası hayatını kaybetti. Ailesi hastaneyi mahkemeye verdi. Dava dosyasına eklenen 3 CD’nin boş olması pes dedirtti! İşte sizler için derlediğimiz 20 Nisan tarihli yurttan ve dünyadan haberler...

    Kan ’Döndü’ran ihmal

    Antalya'da yaşayan Döndü Güler (26), 2020'nin temmuz ayında doğuma girdi. Sezaryenle Hatice Umay isimli kızını dünyaya getirdi. Ancak 1 gün sonra hayatını kaybetti. Ailesi, ihmali olduğu iddiasıyla özel hastaneyi mahkemeye verdi. Otopside genç kadının solunum yetmezliğinden öldüğü belirlendi. Savcılığın talebi üzerine dava dosyasına hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarının da olduğu 3 CD eklendi. Ancak dava dosyasına eklenen CD'lerin içinin boş olduğu belirlendi! Savcılık ise ölümde ihmal olmadığını söyledi! Acılı anne Iraz Saykun isyan etti: Narkozu 2 doz vermişler. Doğumdan sonra kızımın ağzından köpük geldi. Bizi oyaladılar. Kalp masajı yaptılar, ama kızım öldü. Adalet yerini bulsun...



    ALO VURGUN
    Zonguldak'ta yaşayan Necati Balaban, kendilerini jandarma olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına inandı. "Evinizin alt tarafında birini kestiler. Evde ziynet eşyanız varsa güvende olmak için bize verin" diyen sahtekarlara, 90 bin lira değerindeki altınlarını bıraktı! Dolandırıldığını anlayınca soluğu karakolda aldı. İki şüpheli kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin 1 altın bileziği bozdurdukları anlaşıldı.



    KANLI PUSU
    Evinin önünde kurşunlanan genç adam kurtarılamadı. Olay cumartesi günü İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Kasımpaşa tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin (48), eşi ve çocuklarıyla iftara gitmek için evden çıktı. Bu sırada sokağa giren otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından çapraz ateşe alındı! Göğsünden ve sırtından iki kurşunla yaralandı. Kurtarılamadı. Olayın ardından 'İntikam alındı' notu paylaşan 2 şüpheli ise hala aranıyor...



        CANAVAR
        İstanbul'da, D.I. isimli genç kız, geçtiğimiz ay nişanlısı Can K. (36) ile dar eşofman giydiği için tartıştı! İkili ayrılık kararı aldı. Bir süre sonra barışmak için genç kızı arayan Can K., olumsuz yanıt alınca çıldırdı. D.I.'ya şiddet uyguladı. Çenesi kırılan ve ölümden dönen talihsiz kız, saldırgana dava açtı!



        CİNAYETİN 'ÇETE'LESİ
        Adana'da 11 Nisan'da Çakarlar isimli suç örgütüne operasyon yapıldı. Çete üyelerinin aileyi polise söylemekle tehdit eden kız kardeşleri 21 yaşındaki Sultan Çakar'ı öldürdüğü ve intihar süsü verdiği ortaya çıktı! Operasyonda tutuklanan 'Hanımağa' lakaplı 73 yaşındaki Sultan Çakar'ın çeteyi yönettiği ve torununun ölüm emrini verdiği ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin, Çakar'ın talimatıyla mahalledeki esnafı haraca bağladıkları bilgisine ulaşıldı.



        SOYGUN VAKTİ
        Hindistan asıllı İngiliz boksör Amir Khan, lüks saat koleksiyonuyla dudak uçuklattı. Her fırsatta sosyal medyada paylaştığı gösterişli saatleriyle belayı çağırdı! Önceki gün eşi Faryal Makhdoom'la birlikte gittikleri restorandan ayrılırken saldırıya uğradı. 71 bin sterlinlik elmas kaplı saati silah zoruyla çalındı!



            57 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 57 milyon 707 bin lira devretti. 5 bilenler 35 bin 378'er lira, 4 bilenler 784'er lira, 3 bilenler 42'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



            ÖLÜM YEMEĞİ
            Hollanda'da yaşayan ve tatil için Aydın Didim'deki yazlık evlerine gelen Cihan ve Hasret Mercankaya çifti, geçen 13 Nisan'da İzmir Gaziemir'de bir restoranda çocukları Ece Melisa (6) ve Ege (4) ile yemek yedi. Yemeğin ardından Mercankaya Ailesi, Didim'e döndü. Ancak bir süre sonra Hasret Mercankaya ve iki çocuğu bir anda rahatsızlandı. Aile, hastaneye kaldırıldı. Ece Melisa, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Anne ile oğlunun ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Aynı yemeği yiyen baba Cihan Mercankaya da ise herhangi bir rahatsızlık bulunmadığı öğrenildi.



            C'ANA'VAR
            Hatay İskenderun'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bahar Sarıbaş (33), kızı Elif Eylül'ü (9) kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra asit içerek intihara kalkıştı. Eşinden ayrı yaşayan Sarıbaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

            MEEE DİYORSUN
            Hakkari Yüksekova'da besiciler çoban aradı. 7 bin TL maaş vereceklerini açıkladı. Ancak bulamadı.

            FAHRİ KARAR
            Yozgat'taki fahri trafik müfettişi Ankara'daki sürücüye ceza kesti. Yargıtay, farklı şehir gerekçesiyle iptal etti.

            VAKA SAYISI 4 BİN 217
            Türkiye'de dün 162 bin 855 Covid-19 testi yapıldı. 4 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 23 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 561 oldu.

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            Haberler Yaşam Sezaryan doğum sonrası hayatını kaybeden Döndü Güler'in dava dosyasında pes dedirten ihmal
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