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    • Yaşam
    • 19.04.2022 23:03
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    • 19.04.2022 23:03
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    Sultangazi'de otobüs bekleyen kadın kurşunların hedefi oldu

    İstanbul Sultangazi'de akşam saatlerinde otobüse binmek için durağa gelen ve otobüs bekleyen kadın bir anda bir kavganın ortasında kaldı. Silahların çekildiği kavgada talihsiz kadın bacağından vuruldu.

    DHA
    Otobüs bekleyen kadın kurşunların hedefi oldu

    Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada durakta bekleyen bir kadın bacağından yaralandı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Olay, akşam saatlerinde Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavga esnasında kurşunlardan biri durakta bekleyen Ş.Ö. adlı kadının bacağına isabet etti. Kavgaya karışanlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılan yaralı kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Olayı gören Kenan Dökmetaş, "3-4 el silah sesi duyduk. Dışarı çıktığımızda kadın vurulmuştu. Kadın ayağından vurulmuştu. Bayağı bir kan kaybediyordu ama hafif yaralıydı" dedi.

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