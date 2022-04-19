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    • Yaşam
    • 20.04.2022 00:52
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    • 20.04.2022 00:57
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    Malatya Pütürge'de deprem! | AFAD Kandilli Rasathanesi Son depremler...

    Son dakika Malatya Pütürge depremler... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...

    Malatya gece yarısı sallandı!

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    AFAD'ın açıklamasında depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi:

    "Büyüklük : 3.5 (Mw) Yer : Pütürge (Malatya) Tarih-Saat : 20.04.2022, 00:42:42 TSİ Enlem : 38.1398 N Boylam : 38.5926 E Derinlik : 7.01 km"

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2022.04.20 00:42:42 38.1185 38.6160 5.8 -.- 3.4 3.3 TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    2022.04.19 23:56:26 37.1352 29.1177 28.3 -.- 1.3 -.- KARAISMAILLER-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

    2022.04.19 23:41:51 38.8798 43.5740 9.5 -.- 2.4 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel

    2022.04.19 22:56:33 39.7240 23.8142 21.7 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

    2022.04.19 21:42:57 37.2710 29.5917 5.0 -.- 2.5 -.- KUCUKALAN-CAVDIR (BURDUR) İlksel

    2022.04.19 21:15:29 38.6930 28.0728 7.7 -.- 1.6 -.- KURTTUTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel

    2022.04.19 21:08:06 37.0053 34.4028 7.1 -.- 1.6 -.- KURUDERE-TOROSLAR (MERSIN) İlksel

    2022.04.19 20:48:59 38.3085 38.8257 5.0 -.- 1.9 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    2022.04.19 20:47:16 40.5112 42.6023 5.4 -.- 1.8 -.- BEYKOY-SELIM (KARS) İlksel

    2022.04.19 18:34:40 37.0047 29.1882 6.0 -.- 2.3 2.2 KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI) İlksel

    2022.04.19 18:18:26 39.4705 32.3630 0.0 -.- 1.8 -.- KARAYAVSAN-POLATLI (ANKARA) İlksel

    2022.04.19 17:11:45 36.9400 28.8603 7.1 -.- 2.0 -.- PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlkse
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    Haberler Yaşam Malatya Pütürge'de deprem! | AFAD Kandilli Rasathanesi Son depremler...
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