Malatya Pütürge'de deprem! | AFAD Kandilli Rasathanesi Son depremler...

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıklamasında depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"Büyüklük : 3.5 (Mw) Yer : Pütürge (Malatya) Tarih-Saat : 20.04.2022, 00:42:42 TSİ Enlem : 38.1398 N Boylam : 38.5926 E Derinlik : 7.01 km"
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.04.20 00:42:42 38.1185 38.6160 5.8 -.- 3.4 3.3 TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.19 23:56:26 37.1352 29.1177 28.3 -.- 1.3 -.- KARAISMAILLER-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.04.19 23:41:51 38.8798 43.5740 9.5 -.- 2.4 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel
2022.04.19 22:56:33 39.7240 23.8142 21.7 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.04.19 21:42:57 37.2710 29.5917 5.0 -.- 2.5 -.- KUCUKALAN-CAVDIR (BURDUR) İlksel
2022.04.19 21:15:29 38.6930 28.0728 7.7 -.- 1.6 -.- KURTTUTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2022.04.19 21:08:06 37.0053 34.4028 7.1 -.- 1.6 -.- KURUDERE-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
2022.04.19 20:48:59 38.3085 38.8257 5.0 -.- 1.9 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.19 20:47:16 40.5112 42.6023 5.4 -.- 1.8 -.- BEYKOY-SELIM (KARS) İlksel
2022.04.19 18:34:40 37.0047 29.1882 6.0 -.- 2.3 2.2 KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2022.04.19 18:18:26 39.4705 32.3630 0.0 -.- 1.8 -.- KARAYAVSAN-POLATLI (ANKARA) İlksel
2022.04.19 17:11:45 36.9400 28.8603 7.1 -.- 2.0 -.- PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlkse