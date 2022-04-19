Malatya Pütürge'de deprem! | AFAD Kandilli Rasathanesi Son depremler...

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasında depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Büyüklük : 3.5 (Mw) Yer : Pütürge (Malatya) Tarih-Saat : 20.04.2022, 00:42:42 TSİ Enlem : 38.1398 N Boylam : 38.5926 E Derinlik : 7.01 km"