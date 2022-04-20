İzmir’de pompalı tüfekli cinayet! Oğul tutuklandı baba aranıyor

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine baba-oğul evlerine gidip pompalı tüfekle sokağa geri indi. Yaşanan kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Şehmus Çekin'in vücuduna isabet etti.

Çekin kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgaya karışan baba-oğul olay yerinden kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Çekin'e sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, Çekin daha sonra ambulansla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şehmus Çekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çekin'in cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.