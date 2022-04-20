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    • Yaşam
    • 20.04.2022 08:40
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    • 20.04.2022 08:40
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    İzmir’de pompalı tüfekli cinayet! Oğul tutuklandı baba aranıyor

    İzmir'in Bornova ilçesinde, 24 yaşındaki gencin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili şüphelilerden yakalanan oğul tutuklandı, babayı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    İzmir’de pompalı tüfekli cinayet!

    Olay, geçen 15 Nisan'da, saat 16.00 sıralarında Doğanlar 1590 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şehmus Çekin (24) ile hurdacılık yaptığı öğrenilen Ercan D. ve babası Fırat D. sokak üzerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine baba-oğul evlerine gidip pompalı tüfekle sokağa geri indi. Yaşanan kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Şehmus Çekin'in vücuduna isabet etti.

    Çekin kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgaya karışan baba-oğul olay yerinden kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Çekin'e sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, Çekin daha sonra ambulansla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şehmus Çekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çekin'in cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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    Haberler Yaşam İzmir’de pompalı tüfekli cinayet! Oğul tutuklandı baba aranıyor
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