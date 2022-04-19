Kumarbazların asit oyunu! 185 kişiyi 336 bin TL ceza kesildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Naldöken Mahallesi'nde bulunan Ege Genel İş Sendikası, Biz Lokanta ve Seyyar Yemek İşçileri Sendikası ve Yeni Nesil Eğitim ve Yardım Vakfına ait yan yana bulunan 3 binaya eş zamanlı baskın yaptı.
Baskında 185 şüpheli kumar oynarken suçüstü yakalanırken, 5 şüphelinin ise kumar oynamaya yer ve imkan sağladığı belirlendi.
185 şüpheliye toplam 336 bin 515 TL idari para cezası kesilirken, yer ve imkan sağlayan 5 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.