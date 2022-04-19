Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.04.2022 06:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2022 06:20
    ABONE OL

    Kumarbazların asit oyunu! 185 kişiyi 336 bin TL ceza kesildi

    İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekiplerince, yan yana bulunan 2 sendika ve 1 vakıf binasına kumar baskını yapıldı. Baskında 185 kişiyi toplam 336 bin 515 TL ceza kesilirken, 5 şüpheliye ise kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Haklarında adli işlem yapılan şüphelilerin daha önce de kumar oynattıkları, oyun kağıtları ve pulları asit dökerek kullanılmaz hale getirdikleri ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    DHA
    Kumarbazların ceza yağdı! 185 kişiyi 336 bin TL

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Naldöken Mahallesi'nde bulunan Ege Genel İş Sendikası, Biz Lokanta ve Seyyar Yemek İşçileri Sendikası ve Yeni Nesil Eğitim ve Yardım Vakfına ait yan yana bulunan 3 binaya eş zamanlı baskın yaptı.

    Baskında 185 şüpheli kumar oynarken suçüstü yakalanırken, 5 şüphelinin ise kumar oynamaya yer ve imkan sağladığı belirlendi.

    185 şüpheliye toplam 336 bin 515 TL idari para cezası kesilirken, yer ve imkan sağlayan 5 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        KUMAR MALZEMELERİNİ ASİTLE KULLANILMAZ HALE GETİRMİŞLER
        Öte yandan, jandarma ekiplerinin kumar oynanan binaların çevresinde yaptığı aramada bir otomobil içerisinde 2 tabanca, kumar malzemeleri ve 2 koli asit ele geçirildi.

        Asitlerle ilgili yapılan incelemede kumar oynatan kişilerin daha önce yapılan baskınlarda kumar malzemelerini 'asit' ile kullanılmaz hale getirdikleri belirlendi.

        KORONAVİRÜS UYARI LEVHALARI DİKKAT ÇEKTİ
        Ayrıca, kumarhaneye çevrilen sendika ve vakıf binalarında yer alan sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması gibi uyarı levhalarının olması dikkat çekti.

            Daha önce de birçok kez baskına uğrayan söz konusu kumarhanelerin kısa sürede farklı sendika ve vakıf adı altında tekrardan açıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürdürülüyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Taksici tartıştığı turisti feci şekilde dövdü
            Haberler Yaşam Kumarbazların asit oyunu! 185 kişiyi 336 bin TL ceza kesildi
                SON DAKİKA