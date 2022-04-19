Kumarbazların asit oyunu! 185 kişiyi 336 bin TL ceza kesildi

Daha önce de birçok kez baskına uğrayan söz konusu kumarhanelerin kısa sürede farklı sendika ve vakıf adı altında tekrardan açıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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