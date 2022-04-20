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    • Yaşam
    • 20.04.2022 09:22
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    • 20.04.2022 09:43
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    Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza! Kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

    Sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolunun Çekmeköy mevkisinde seyir halinde olan bir otomobil, önünde ilerleyen kamyona çarptı. Kazada aracın ön koltuğunda bulunan yolcu hayatını kaybederken, şoför ise ağır yaralandı.

    Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza! 1 ölü, 1 ağır yaralı

    Çekmeköy'de Kuzey Marmara otoyolunda seyir halinde olan otomobil, önünde ilerleyen kamyona arkadan hızla çarptı. Otomobilde ön yolcu koltuğunda bulunan kişi kazada hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.


    Kaza, saat 07.00 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara otoyolu Reşadiye mevkiinde meydana geldi. Sisin hakim olduğu yolda ilerleyen 55 AAG 480 plakalı Opel marka otomobil iddiaya göre önünde ilerleyen 54 AFB 429 plakalı Mercedes markalı Serhat Orcan yönetimindeki kamyona arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya döndü. Otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan Hasan B. kazada hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü Temel K. kazada ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi amaçlı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi de olay yerindeki incelemenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Öte yandan, kamyona arkadan çarpan otomobilin hız kadranının 140 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süreliğine tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kazaya karışan kamyonun sürücüsü Serhat Orcan, "Normal seyrinde devam ediyordum. Arkadaş birdenbire hızlı gelip vurdu. Sonra durdum. Şoförü biz kendimiz arabanın içinden çıkardık. Ya uykuluydu anlamadı, bilemiyorum. Kazadan sonra otomobilde iki kişi gördük" dedi.

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