İstanbul’da husumetli akrabaları tarafından öldürüldü

İstanbul'da yaşayan ve 13 Nisan'dan beri 42 yaşındaki eşi Kemal Yavuz'dan haber alamayan S. Yavuz, polise giderek kayıp ihbarında bulundu.
2 AKRABA GÖZALTINA ALINDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada Ferhat Ö. ile Ferit Y.'nin peşine düştü. Ferit Y. Bahçelievler'de, Ferhat Ö. ise Büyükçekmece'de yakalandı.
CİNAYET SEBEBİ PARA
Emniyetteki işlemlerle olayın alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı ortaya çıktı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.