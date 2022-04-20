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    • Yaşam
    • 20.04.2022 14:13
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    • 20.04.2022 14:13
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    İstanbul'da husumetli akrabaları tarafından öldürüldü

    Günlerdir haber alınamayan Kemal Yavuz'un, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yavuz'un cesedi bir otomobilden çıkarken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

    İstanbul’da husumetli akrabaları tarafından öldürüldü

    İstanbul'da yaşayan ve 13 Nisan'dan beri 42 yaşındaki eşi Kemal Yavuz'dan haber alamayan S. Yavuz, polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

    Yavuz en son, kaybolmadan bir gün önce kuzeni Ferit Y. ve Van ilinden komşuları olan akrabaları Ferhat Ö.'nün yanında görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kemal Yavuz bir otomobilin içinde öldürülmüş olarak bulundu.

    2 AKRABA GÖZALTINA ALINDI

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada Ferhat Ö. ile Ferit Y.'nin peşine düştü. Ferit Y. Bahçelievler'de, Ferhat Ö. ise Büyükçekmece'de yakalandı.

    CİNAYET SEBEBİ PARA

    Emniyetteki işlemlerle olayın alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı ortaya çıktı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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    Haberler Yaşam İstanbul'da husumetli akrabaları tarafından öldürüldü
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