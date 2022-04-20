Türkiye nüfusunun yüzde 26,9'u çocuk! Çocuklara en çok konulan isimler Yusuf, Alparslan, Miraç, Zeynep, Elif, Asel

TÜRKİYE YÜZDE 26,9 İLE AB ÜLKELERİNDEN DAHA YÜKSEK ORANA SAHİP

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26,9 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

Türkiye'de geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 45,2 ile Şanlıurfa, en düşük orana sahip il ise yüzde 17,3 ile Tunceli olarak belirlendi.

ÇOCUK NÜFUSUNDA ZİRVEDE ŞANLIURFA EN ALTTA TUNCELİ VAR

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,2 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili yüzde 42,3 ile Şırnak, yüzde 40,1 ile Ağrı izledi.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 17,3 Tunceli, yüzde 17,8 ile Edirne ve yüzde 18,4 ile Kırklareli olarak sıralandı.

Geçen yıl toplam hane halkı sayısı 25 milyon 329 bin 833 olarak belirlendi. Hanelerin yüzde 45,3'ünde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu gözlendi. Bu hanelerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 71,6 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu illerin yüzde 30 ile Sinop ve Tunceli olduğu tespit edildi.

Toplam hanelerin yüzde 19,1'inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, yüzde 15,8'inde iki çocuk, yüzde 6,7'sinde üç çocuk, yüzde 2,3'ünde dört çocuk, yüzde 1,5'inde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu kayıtlara geçti.

Çocuk nüfusun 2016'da yüzde 28,2'si 0-4 yaş grubunda, yüzde 27,7'si 5-9 yaş grubunda, yüzde 26,8'i 10-14 yaş grubunda ve yüzde 17,3'ü 15-17 yaş grubunda yer aldı. Geçen yıl ise yüzde 26'sının 0-4 yaş grubunda, yüzde 29,1'inin 5-9 yaş grubunda, yüzde 28,3'ünün 10-14 yaş grubunda ve yüzde 16,5'inin 15-17 yaş grubunda yer aldığı görüldü.