Türkiye nüfusunun yüzde 26,9'u çocuk! Çocuklara en çok konulan isimler Yusuf, Alparslan, Miraç, Zeynep, Elif, Asel

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2021 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocuklar oluşturdu.
YÜZDE 51,3'Ü ERKEK YÜZDE 48,7'Sİ KIZ
Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre, 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990'da yüzde 41,8 ve 2021'de yüzde 26,9 oldu.
Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk nüfus oranının 2025'te yüzde 26,6, 2030'da yüzde 25,6, 2040'ta yüzde 23,3, 2060'ta yüzde 20,4 ve 2080'de yüzde 19 olacağı öngörüldü.
Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 18,2 oldu.
AB üye ülkeleri içinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip ülkeler sırasıyla yüzde 23,9 ile İrlanda, yüzde 21,5 ile Fransa, yüzde 21,1 ile İsveç olarak kaydedildi.
Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 15,8 ile İtalya, yüzde 15,9 ile Malta, yüzde 16,5'er ile Portekiz ve Almanya oldu.
TÜRKİYE YÜZDE 26,9 İLE AB ÜLKELERİNDEN DAHA YÜKSEK ORANA SAHİP
Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26,9 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.
Türkiye'de geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 45,2 ile Şanlıurfa, en düşük orana sahip il ise yüzde 17,3 ile Tunceli olarak belirlendi.
ÇOCUK NÜFUSUNDA ZİRVEDE ŞANLIURFA EN ALTTA TUNCELİ VAR
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,2 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili yüzde 42,3 ile Şırnak, yüzde 40,1 ile Ağrı izledi.
Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 17,3 Tunceli, yüzde 17,8 ile Edirne ve yüzde 18,4 ile Kırklareli olarak sıralandı.
Geçen yıl toplam hane halkı sayısı 25 milyon 329 bin 833 olarak belirlendi. Hanelerin yüzde 45,3'ünde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu gözlendi. Bu hanelerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 71,6 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu illerin yüzde 30 ile Sinop ve Tunceli olduğu tespit edildi.
Toplam hanelerin yüzde 19,1'inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, yüzde 15,8'inde iki çocuk, yüzde 6,7'sinde üç çocuk, yüzde 2,3'ünde dört çocuk, yüzde 1,5'inde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu kayıtlara geçti.
Çocuk nüfusun 2016'da yüzde 28,2'si 0-4 yaş grubunda, yüzde 27,7'si 5-9 yaş grubunda, yüzde 26,8'i 10-14 yaş grubunda ve yüzde 17,3'ü 15-17 yaş grubunda yer aldı. Geçen yıl ise yüzde 26'sının 0-4 yaş grubunda, yüzde 29,1'inin 5-9 yaş grubunda, yüzde 28,3'ünün 10-14 yaş grubunda ve yüzde 16,5'inin 15-17 yaş grubunda yer aldığı görüldü.
EN POPÜLER BEBEK İSİMLERİ YUSUF VE ZEYNEP OLDU
Doğum istatistiklerine göre, 2020'de canlı doğan bebek sayısının 1 milyon 112 bin 859 olduğu belirlendi. Doğan bebeklerin 570 bin 892'sinin erkek, 541 bin 967'sinin ise kız olduğu belirlendi. Canlı doğan bebeklerin yüzde 97,1'ini tekil, yüzde 2,9'unu ikiz, yüzde 0,1'ini ise üçüz ve daha fazla çoğul doğumlar oluşturdu.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, hastanede gerçekleşen doğumların oranı, 2010'da yüzde 91,6 iken 2020'de yüzde 98'e çıktı.
Doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri geçen yıl, Yusuf, Alparslan ve Miraç, en popüler kız bebek isimleri ise Zeynep, Elif ve Asel oldu. Doğan erkek bebeklerin 7 bin 88'ine Yusuf, 6 bin 218'ine Alparslan, 5 bin 698'ine Miraç, kız bebeklerin 10 bin 63'üne Zeynep, 6 bin 448'ine Elif, 6 bin 432'sine ise Asel ismi verildi.
Türkiye'de geçen yıl 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet, kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.
Toplam yaş bağımlılık oranı 2021'de yüzde 47,4 oldu. Yaş grubu 15-64 olan her 100 kişi başına düşen, 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti.