15 yıl önce ABD'ye taşınan Türk yazılımcı Ahmet Nejat Özsu'nun apartman mücadelesi ABD'yi şok etti





Ancak oturduğu bina geçtiğimiz yıl Naftali Grup isimli şirkete 70 milyon dolar karşılığında satıldı. Bu sırada işinden ayrılan ve devletten kira yardımı almaya başlayan Özsu, şirketin 'Evi boşalt' talebine uymadı! Ne 30 bin dolarlık teklif, ne tahliye tebligatı, ne de Naftali'nin aleyhinde açtığı 25 milyon dolarlık davaya aldırmadı! Özsu'nun verdiği mücadele ABD basınında da geniş yer aldı. Evini terk etmeyeceğini söyleyen Türk yazılımcı, "Burada kalmak hakkım ve gidecek bir yerim yok. Bu benim karakterime hakaret, ben bununla savaşacağım" ifadesini kullandı.