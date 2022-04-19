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    • Yaşam
    • 19.04.2022 16:06
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    • 19.04.2022 16:06
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    Sayaç okumaya giderken köpeklerin saldırısına uğradı! Koluna 10 dikiş atıldı

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrik dağıtım şirketi çalışanı Emre Ertaş (38), sayaç okumaya gittiği mahallede köpeklerin saldırısında yaralandı. Ertaş'ın sağ koluna, götürüldüğü hastanede 10 dikiş atıldı.

    DHA
    Sayaç okurken kolundan oluyordu

    Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi'ne sabah saatlerinde sayaç okuması yapmaya giden elektrik dağıtım şirketi çalışanı Emre Ertaş, köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan ve Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Ertaş'ın sağ koluna 10 dikiş atıldı.
    Vatandaşların yardımıyla kurtulduğunu belirten Emre Ertaş, "Sayaç okumak için girdiğim sokakta 10 köpek vardı. Köpekler bana yönelince kaçmaya çalıştım. Ancak köpekler kolumu ısırdı. Yardımıma çevredekiler geldi ve öyle kurtuldum" dedi.

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