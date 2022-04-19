Gaziantep'te akılalmaz olay! Herkes kalp krizi sandı ama gerçek bambaşka çıktı





NE KAZA NE DE ÇEVRE SAKİNLERİ UYANDIRABİLDİ

Kaza esnasında aracının içerisinde uyuya kalan sürücü Celal G., kaza sonrasında da uykusundan bir türlü uyanamadı. Kazada yaşanan gürültüye ve aracın etrafına toplanan insanların sesine rağmen uyanmayan sürücünün o halleri ise görenleri hem güldürdü hem de korkuttu.