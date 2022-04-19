Gaziantep'te akılalmaz olay! Herkes kalp krizi sandı ama gerçek bambaşka çıktı

Gaziantep'te, sürücüsünün içerisinde uyuyakaldığı park halindeki araç, geri manevra ile bir kreşin bahçesine daldı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kaza esnasında sürücüyü ne kaza ne de çevredeki vatandaşlar uyandırabildi. Polisin uyandırabildiği sürücünün ilk işi ise çevresine bakınarak olan biteni anlamaya çalışmak oldu.
Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Celal G. isimli sürücü, 27 AHP 069 plakalı Audi marka otomobilinin içerisinde uyuyakaldı. Sürücünün içerisinde uyuyakaldığı boş vitesteki araç, bir anda geri geri hareket etmeye başladı.
ARAÇ KREŞİN BAHÇESİNE DALDI, KAZA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Yokuş aşağı geri geri seyir eden ve hızlanan kayan araç, büyük bir gürültüyle bir kreşin bahçesine daldı. Beton bahçe duvarına çarpması sonucu durabilen aracın kaza anları ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün uyuyakaldığı park halindeki aracın geri manevra ile kreş bahçesine dalma anları yer aldı. Görüntülerin devamında kreş çalışanlarının panik halinde dışarı kaçmaları dikkat çekerken, kaza anlarında kreş bahçesinde çocukların bulunmaması ise faciayı önledi.
NE KAZA NE DE ÇEVRE SAKİNLERİ UYANDIRABİLDİ
Kaza esnasında aracının içerisinde uyuya kalan sürücü Celal G., kaza sonrasında da uykusundan bir türlü uyanamadı. Kazada yaşanan gürültüye ve aracın etrafına toplanan insanların sesine rağmen uyanmayan sürücünün o halleri ise görenleri hem güldürdü hem de korkuttu.