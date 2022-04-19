Konya Meram'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin davada son dakika gelişmesi

Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davanın Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmasına, tutuklu katil zanlısı Mehmet Altun ile başka bir dava nedeniyle cezaevinde bulunan sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Lütfi ve Ali Keleş, olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü, suçlamaları reddetti.
Katil zanlısı Altun da cinayet için hiç kimsenin kendisini yönlendirmediğini iddia etti.
Altun, kendisine sorulan soru üzerine, olay tarihinde kullandığı cep telefonunu 3-4 aydır, hattını ise 10 yılı aşkın süredir kullandığını belirtti.
Duruşmada, olay günü Altun'un kullandığı aracı kendisine kiralayan şirketin sahibi tanık olarak dinlendi.
Tanık M.G, Altun'u tanımadığını, kiralama işlemini de oğlunun yaptığını belirterek, "Araçla normalin üzerinde hız yapıldığını tespit ettiğimiz için oğlum kendisini aradı ve hız yapmaması konusunda uyardı." dedi.
Çetin Dedeoğulları'nın avukatı Atilla Kart, olaydan sonra Altun'un 35 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını ileri sürerek, katil zanlısına ve diğer sanıklara ait bütün telefon görüşmelerinin incelenmesini talep etti.
Dedeoğulları ailesi avukatlarından Abdurrahman Karabulut da sanık Altun'a olay günü bir bankayı neden üst üste aradığını ve Konya'da evi olmasına rağmen neden otellerde konakladığını sordu.
Altun, bankayı aradığını hatırlamadığını, otellerde konaklamasının sebebinin ise ailevi sorunları olduğunu iddia etti.
Sanık Veli Keleş'in avukatı Cengiz Erkoyuncu ise "Dosya kapsamında, bu eylemin ırkçı saikle gerçekleştirildiğine dair tek bir somut delil yoktur. Ayrıca katil zanlısının azmettirildiğine dair de en ufak bir somut delil yoktur. Bu nedenle katılan avukatlarının müvekkilimle ilgili tutuklama isteminin reddine karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.