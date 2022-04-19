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    • Yaşam
    • 19.04.2022 16:27
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    • 19.04.2022 16:36
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    Konya Meram'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin davada son dakika gelişmesi

    Konya'nın merkez Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi. Tutuklu katil zanlısı Mehmet Altun cinayet için hiç kimsenin kendisini yönlendirmediğini iddia etti. Dedeoğulları ailesi avukatlarından Abdurrahman Karabulut da sanık Altun'a olay günü bir bankayı neden üst üste aradığını ve Konya'da evi olmasına rağmen neden otellerde konakladığını sordu. Altun, bankayı aradığını hatırlamadığını, otellerde konaklamasının sebebinin ise ailevi sorunları olduğunu iddia etti. İşte Türkiye'nin konuştuğu davadan son dakika gelişmeleri...

    Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin

    Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davanın Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmasına, tutuklu katil zanlısı Mehmet Altun ile başka bir dava nedeniyle cezaevinde bulunan sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

    Lütfi ve Ali Keleş, olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü, suçlamaları reddetti.

    Katil zanlısı Altun da cinayet için hiç kimsenin kendisini yönlendirmediğini iddia etti.

    Altun, kendisine sorulan soru üzerine, olay tarihinde kullandığı cep telefonunu 3-4 aydır, hattını ise 10 yılı aşkın süredir kullandığını belirtti.

    Duruşmada, olay günü Altun'un kullandığı aracı kendisine kiralayan şirketin sahibi tanık olarak dinlendi.

    Tanık M.G, Altun'u tanımadığını, kiralama işlemini de oğlunun yaptığını belirterek, "Araçla normalin üzerinde hız yapıldığını tespit ettiğimiz için oğlum kendisini aradı ve hız yapmaması konusunda uyardı." dedi.

    Çetin Dedeoğulları'nın avukatı Atilla Kart, olaydan sonra Altun'un 35 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını ileri sürerek, katil zanlısına ve diğer sanıklara ait bütün telefon görüşmelerinin incelenmesini talep etti.

    Dedeoğulları ailesi avukatlarından Abdurrahman Karabulut da sanık Altun'a olay günü bir bankayı neden üst üste aradığını ve Konya'da evi olmasına rağmen neden otellerde konakladığını sordu.

    Altun, bankayı aradığını hatırlamadığını, otellerde konaklamasının sebebinin ise ailevi sorunları olduğunu iddia etti.

    Sanık Veli Keleş'in avukatı Cengiz Erkoyuncu ise "Dosya kapsamında, bu eylemin ırkçı saikle gerçekleştirildiğine dair tek bir somut delil yoktur. Ayrıca katil zanlısının azmettirildiğine dair de en ufak bir somut delil yoktur. Bu nedenle katılan avukatlarının müvekkilimle ilgili tutuklama isteminin reddine karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanık ve avukat beyanlarının ardından Altun'un tutukluluk halinin devamına, olay öncesi ve sonrasında olay yerinde görülen bir aracın ruhsat sahibinin araştırılmasına, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine, sanıkların sosyal medya hesaplarının incelenmesi için ilgili sosyal medya platformlarının sağlayıcılarının bulunduğu ülkelere talepte bulunulmasına, sanıkların cezaevinde ziyaretçilerle yaptığı görüşmelerin kayıtlarının incelenmesine, Altun'un bankalardan çektiği kredilerin ve telefon görüşmelerinin araştırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        OLAY
        Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Cinayet zanlısı Mehmet Altun 4 Ağustos'ta yakalanmıştı.

        İddianamede, Altun hakkında öldürme olayına ilişkin "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca Altun'un "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yakarak mala zarar verme" suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.


        Soruşturma kapsamında diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ayşe Keleş ve Ali Keleş (Harun Keleş'in oğlu) hakkında ise "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan da sekizer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebinde bulunulmuştu.

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