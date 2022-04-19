Konya Meram'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin davada son dakika gelişmesi

Tanık M.G, Altun'u tanımadığını, kiralama işlemini de oğlunun yaptığını belirterek, "Araçla normalin üzerinde hız yapıldığını tespit ettiğimiz için oğlum kendisini aradı ve hız yapmaması konusunda uyardı." dedi.

Çetin Dedeoğulları'nın avukatı Atilla Kart, olaydan sonra Altun'un 35 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını ileri sürerek, katil zanlısına ve diğer sanıklara ait bütün telefon görüşmelerinin incelenmesini talep etti.

Dedeoğulları ailesi avukatlarından Abdurrahman Karabulut da sanık Altun'a olay günü bir bankayı neden üst üste aradığını ve Konya'da evi olmasına rağmen neden otellerde konakladığını sordu.

Altun, bankayı aradığını hatırlamadığını, otellerde konaklamasının sebebinin ise ailevi sorunları olduğunu iddia etti.

Sanık Veli Keleş'in avukatı Cengiz Erkoyuncu ise "Dosya kapsamında, bu eylemin ırkçı saikle gerçekleştirildiğine dair tek bir somut delil yoktur. Ayrıca katil zanlısının azmettirildiğine dair de en ufak bir somut delil yoktur. Bu nedenle katılan avukatlarının müvekkilimle ilgili tutuklama isteminin reddine karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.