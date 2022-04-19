Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken bina yıkılacak mı?

Yapılan inceleme sonrasında Kadıköy Belediyesi Statik Büro ekibinden İnşaat Mühendisi Özlem Yaman yaptığı açıklamada "Binada gözle görülür bir hasar yok ama hafriyat alanın güvenliği sağlanmadığı için henüz ve yağmurda devam ediyor. Bir an önce güvenlik tedbirini sağlayalım olası bir tehlike durumuna karşı insanların zarar görmemesi için oturumu engelledik" dedi.