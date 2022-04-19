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    • Yaşam
    • 19.04.2022 14:01
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    • 19.04.2022 14:01
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    Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken bina yıkılacak mı?

    Son dakika haberi! İstanbul Kadıköy'de 6 katlı binanın yan tarafındaki inşaatın istinat duvarı çökmesiyle ile ilgili ekipler incelemelerde bulundu. Çöken alanın dolgu ve kazık çalışması ardından da yapılacak incelemeyle binanın kullanılıp kullanılamayacağı rapor edilecek.

    takvim.com.tr
    DHA
    Korku dolu gözlerle izlediler! Bina yıkılacak mı?

    Olay dün saat 18.30 sıralarında Kozyatağı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindeki meydana gelmişti. 6 katlı binada yan tarafında bulunan inşaatın istinat duvarı çökmesiyle çatlaklar oluşmuş, girişinde de çökme meydana gelmişti.

    Binada oturanlar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilmişti. Binanın etrafı zabıta ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekibi güvenlik amaçlı olarak bekletilmeye başlanmıştı.

    DOLGU ÇALIŞMASI BAŞLADI
    Bugün, Kadıköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleriyle birlikte, Yapı Kontrol müdürlüğü, İmar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler binada ilk inceleme yaptı.

        Yapılan inceleme sonrasında Kadıköy Belediyesi Statik Büro ekibinden İnşaat Mühendisi Özlem Yaman yaptığı açıklamada "Binada gözle görülür bir hasar yok ama hafriyat alanın güvenliği sağlanmadığı için henüz ve yağmurda devam ediyor. Bir an önce güvenlik tedbirini sağlayalım olası bir tehlike durumuna karşı insanların zarar görmemesi için oturumu engelledik" dedi.

        Yaman, "Yeni dolgu ve kazık çalışmasının ardından ilgili arkadaşlarla tekrar inceleme yapacağız. Binada oturulup oturulamayacağını değerlendireceğiz. İnşaat alanın çevresinde güvenliği sağlamamamız gerekiyor öncelikle" ifadelerini kullandı.

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