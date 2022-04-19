Doktorlar gözlerine inanamadı! Ağrı şikayetiyle gittiği hastanede karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı

Operasyonla ilgili bilgi veren Dr. Müjde Canday, kitlenin zaman içerisinde hem böbreklere hem de idrarı dışarı çıkarmayı sağlayan borularda tahribat yaptığını belirterek, "Bunların daha fazla ilerlemesini önlemek üzere bir operasyon gerçekleştirdik. 2,5 saat süren operasyon sonucu 30 santimetre, 6 kiloluk kitleyi çıkarttık ve kitlenin iyi huylu olduğunu tespit ettik. Bu tarz vakalarda siz ne kadar ameliyatı ötelerseniz öteleyin bu miyomu oluşturan hücreler birtakım orjin değişikliklerine gidebilir. Dolayısıyla biz bunu istemiyoruz, hastaların bize vaktinde gelmelerini istiyoruz. Her kadınının senede en az bir kez bile olsa jinekolojik muayeneye gitmesini ve genital sistem organlarını bir muayene ettirmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.