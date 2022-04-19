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    • Yaşam
    • 19.04.2022 14:12
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    • 19.04.2022 14:12
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    Doktorlar gözlerine inanamadı! Ağrı şikayetiyle gittiği hastanede karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı

    Kars'ta şiddetli karın ağrısı, idrar kaçırma ve kabızlık şikayetiyle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne giden 5 çocuk annesi Sebiye Topkaya'nın (65) karnından 30 santimetre genişliğinde 6 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

    takvim.com.tr
    DHA
    Doktorlar gözlerine inanamadı! 6 kilo çıktı

    Kars'ta yaşayan Sebiye Topkaya, bir süreden beri şiddetli karın ağrısı, idrar kaçırma ve kabızlık yaşamasına rağmen, hastaneye gitmedi. Kafkas Üniversitesi kampüsünde güvenlik görevlisi olarak çalışan oğlu Tamer Topkaya'nın iknası sonucu hastaneye gitmeyi kabul eden Sebiye Topkaya'nın Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan muayenesinde karnında kitle olduğu belirlendi.

    Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Müjde Canday tarafından ameliyat edilen Topkaya'nın karnından 6 kilo ağırlığında 30 santimetre genişliğinde kitle çıkartıldı.

    Operasyonla ilgili bilgi veren Dr. Müjde Canday, kitlenin zaman içerisinde hem böbreklere hem de idrarı dışarı çıkarmayı sağlayan borularda tahribat yaptığını belirterek, "Bunların daha fazla ilerlemesini önlemek üzere bir operasyon gerçekleştirdik. 2,5 saat süren operasyon sonucu 30 santimetre, 6 kiloluk kitleyi çıkarttık ve kitlenin iyi huylu olduğunu tespit ettik. Bu tarz vakalarda siz ne kadar ameliyatı ötelerseniz öteleyin bu miyomu oluşturan hücreler birtakım orjin değişikliklerine gidebilir. Dolayısıyla biz bunu istemiyoruz, hastaların bize vaktinde gelmelerini istiyoruz. Her kadınının senede en az bir kez bile olsa jinekolojik muayeneye gitmesini ve genital sistem organlarını bir muayene ettirmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

        Kadın rahatsızlığı olması sebebiyle doktorlardan utandığı için hastaneye gitmediğini oğlunun kendisini ikna ettiğini anlatan Topkaya, karnından çıkarılan kitle sonrası sağlığına kavuştuğunu söyledi. Hastanede tedavi süreci tamamlanan Sebiye Topkaya, taburcu edilerek evine gönderildi.

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