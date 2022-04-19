Kültür, sanat ve edebiyat dergisi "İzdiham"ın kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Bülent Parlak, kalp krizi nedeniyle 43 yaşında hayatını kaybetti.
"İzdiham" dergisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Parlak'ın vefatı duyurularak, "Şüphesiz biz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona döneceğiz." anlamına gelen "İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun" ifadelerine yer verildi.
BÜLENT PARLAK KİMDİR?
Şair Bülent Parlak, 5 Ekim 1979'da Malatya'da sekiz çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi.
Babası İşçi Sendikası Malatya Şube Başkanlığı ve Türkiye Komünist Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar siyaset yapan şair, 6 yaşında babasını, 19 yaşında da annesini kaybetti.
Parlak, ilk ve orta öğrenimini birincilik derecesiyle Malatya'nın Konak beldesinde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazanan ancak maddi sorunlar nedeniyle bir yıl sonra okulu bırakan Parlak, staj yaptığı gazetenin reklam servisinde çalışmaya başladı.