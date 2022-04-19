Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 19.04.2022 15:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2022 15:30
    ABONE OL

    Hatay'da kan donduran vahşet! Kızını kalbinden bıçakladı asit içerek intihara kalkıştı

    Son dakika haberi... Hatay'da psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen bir kadın, 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçakladıktan sonra asit içerek intihara kalkıştı. Küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, anne ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

    Kan donduran vahşet! Kızını bıçakladı asit içti

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunlar yaşayan bir kadın, 9 yaşındaki kızını bıçakladıktan sonra asit içerek intihara kalkıştı. Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir süredir eşinden ayrı yaşayan ve bu süreçte psikolojik sorunlar yaşayan Bahar B. S. (33) kızı Elif Eylül S.'yi (9) bıçakla kalp bölgesinden yaraladı, kendisini de bıçakla yaralayan ve asit içerek intihara kalkışan kadının çığlıkları ile olayı duyan komşuları durumu polise bildirdiler. Kadın ve kızı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 9 yaşındaki Elif yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Pençe-Kilit şehidine son veda!
    Haberler Yaşam Hatay'da kan donduran vahşet! Kızını kalbinden bıçakladı asit içerek intihara kalkıştı
        SON DAKİKA