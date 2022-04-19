Aydın'da 87 yıllık miras bilmecesi! Bir ucu Yunanistan'da diğer ucu Aydın'da... 60 mirasçı peşine düştü





"MİRASIMIZA EL KOYMAYA ÇALIŞMIŞLAR"

Aydın'da 5 Mayıs 1935'te vefat eden Hamdi Çengelci adına tapu kaydı bulunan arazilerin yaklaşık 30'dan fazlasını tek tek bulduğunu belirten Ersöz, "Ancak şu da var ki çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu arazilerin hepsi Aydın'da. Köşk'teki arazilerimizi gördüğümde içim acıdı. Köşk'te bir tane zeytinlik var. Gelen buldozerle dalıp apartman yapmış. Zeytinliğin halen daha büyük bir kısmı bakir şekilde duruyor ama zeytinleri kimin topladığı da belli değil. Aydın'daki araziler Hamdi Çengelci kimi kimsesi olmadan öldüğü için beraber yaşadığı hizmetçisi ve akrabaları tarafından uzun süre işgal edilmiş ama tapu işlemi yapamamışlar. Tapu işlemi akraba ve nikah işlemi olmadığı için yapılamadığından farklı illegal yollara gitmişler. Dosya ve evrakların hepsi biz de mevcut. Cumhuriyet ilan edildikten sonra daha henüz Türkçe resmi ilan edilmeden ve Noter'ler tesis edilmeden sahte diploma gibi bazı evraklar yapılmış ve tarihine Cumhuriyet'ten evvelinin imzası atılmış. Uydurma bir Noter evrakı var. Yani sahte evrak tanzim edilerek bizim Aydın'daki mirasımıza el koymaya çalışmışlar ama hepsini ele geçirememişler" diye konuştu.