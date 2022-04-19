Cilt kanseri 11 yaşındaki Salih İğneci'nin kapanan gözleri ışığı algılamaya başladı: Ailemi merak ediyorum! Bisiklet sürmek istiyorum

'ÇOK ŞÜKÜR ALLAH'A O İLAÇ İYİ GELDİ'

Çobanlığı bırakıp çocukları ile şehre yerleşen ve ailesinin geçimini şoförlük yaparak sağlayan İdris İğneci, "Salih'in kullandığı bir ilaç vardı. Çok şükür Allah'a o ilaç geldi. Hocamız o ilacı bir hafta önce kesti. İki ay sonra göz doktorundan randevu alacağız. Hocalarımız yurt dışından gelen bir cihazın olduğunu ve o cihazla Salih'in gözlerine bakacaklarını söyledi. İnşallah ondan sonra da bir yol çizip gözlerini açmaya çalışacaklar. Başta Demirören Haber Ajansı olmak üzere oğlum için yardım elini uzatan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.