Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 19.04.2022 11:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2022 11:00
    ABONE OL

    Maltepe’de çocuğa araç kullandıran babaya 3 bin 674 lira idari ceza uygulandı

    Son dakika haberi! İstanbul Maltepe'de 11 yaşındaki çocuğuna caddede araba kullandırdığı tespit edilen babaya 3 bin 674 lira idari ceza uygulandı. Sürücü H.D.’ye yaşı küçük olduğundan cezai işlem uygulanmadığı bildirildi.

    takvim.com.tr
    DHA
    Çocuğa araç kullandıran babanın cezası kesildi!

    Maltepe'de 11 yaşındaki çocuğuna otomobil kullandıran babaya 3 bin 674 lira ceza kesildi.


    Olay, geçen Cuma günü Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesinde meydana gelmiş, trafikte bir kız çocuğu yanında oturan yetişkin birisiyle ile araç kullanarak düğer sürücülerin dikkatini çekmişti. Kız çocuğunun araç kullandığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilmişti.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek görüntülerden aracının plakasını tespit etti. Yapılan çalışmalarda 34 RLT 54 plakalı aracı kullanan kişinin 2011 doğumlu H.D. olduğu, aracı kullandığı sırada yanında bulunan kişinin babası Mustafa D. olduğu belirlendi. Sürücü H.D.'ye yaşı küçük olduğundan cezai işlem uygulanmadığı, aracın sahibi babası Mustafa D.'ye 'Sürücü belgesiz araç kullanılmasına izin vermek' suçundan 3 bin 674 lira ceza kesildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    PKK’ya Kuzey Irak’ta ’Pençe-Kilit’ darbesi!
    Haberler Yaşam Maltepe’de çocuğa araç kullandıran babaya 3 bin 674 lira idari ceza uygulandı
        SON DAKİKA