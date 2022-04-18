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    • Yaşam
    • 18.04.2022 18:38
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    • 18.04.2022 18:38
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    Sinop'ta iki kişinin öldüğü trafik kazasında yeni gelişme: Minibüs şoförü tutuklandı

    Sinop'un Boyabat ilçesinde geçtiğimiz günlerde korkunç bir trafik kazası meydana gelmişti. Benzin istasyonundan çıkan bir araç, minibüse çarpmış ve araç ikiye ayrılmıştı. İki kişinin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı.

    İHA
    İki kişinin öldüğü trafik kazasında yeni gelişme

    Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 kişinin öldüğü trafik kazasında minibüs şoförü tutuklandı.

    Boyabat ilçesinde 16 Nisan akşamı bir otomobil akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada yoldan geçen minibüsle çarpışmış, kazada otomobil ikiye ayrılmıştı. Otomobilde bulunan Yunus Akça (70) ve Necati Sarı'nın (60) hayatını kaybettiği kazada minibüste bulunan Abit Y., O.A.Y. (17) ve Yeter Yalçın (43) da yaralanmıştı.

    Minibüs şoförü Abit Y., Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Boyabat Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Abit Y., "taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.

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    Haberler Yaşam Sinop'ta iki kişinin öldüğü trafik kazasında yeni gelişme: Minibüs şoförü tutuklandı
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