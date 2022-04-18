Babasını öldüren Cansel Dilara Kınalı korkunç olayı gözyaşları içinde anlattı: Sadece annemi ve kendimi korumak istedim

Ümraniye'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 20 yaşındaki Cansel Dilara Kınalı'nın ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılandığı davanın ilk celsesinde mahkeme kararını açıkladı. Sanık, haksız tahrik altında "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Duruşmada savunma yapan sanık, "Asla öldürme amaçlı yapmadım. Öldürmeyi düşünmedim. Ben sadece annemi ve kendimi korumak istedim" dedi.
Ümraniye'de 3 Aralık 2021 tarihinde, tartıştığı babası Mustafa Emre Kınalı'yı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Cansel Dilara Kınalı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava ilk celsede karara bağlandı. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cansel Dilara Kınalı cezaevinden getirilirken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Duruşmada ağlayarak savunma yapan tutuklu sanık Cansel Dilara Kınalı, "Ben kendimi korumak istedim, babam çok alkolikti. Sürekli tartışıyorduk. Olay günü de alkollü olduğu için bana bulaştı. 'Sen nerden geldin' diyerek küfür ve hakaret etmeye başladı. Odama gidip kapıyı kapattım. Kapıyı tekmeleyip açtı. Bana küfür ederek bağırmaya başladı" dedi.