Babasını öldüren Cansel Dilara Kınalı korkunç olayı gözyaşları içinde anlattı: Sadece annemi ve kendimi korumak istedim

ANNE DE DESTEK VERDİ

Tanık olarak dinlenen maktulün ablası, sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Sanık Cansel Dilara Kınalı'nın annesi Betül Yıldırım da tanık olarak dinlendi. Maktulle bir buçuk yıl önce boşandıklarını söyleyen Yıldırım, "Çocukların velayeti babadaydı. Olay günü eve geldiğinde alkollüydü. Mutfak masasında içiyordu. Yarım saat sonra Dilara geldi, odasına girdi. Babası sonra kapısını açtı, bir sürü hakaret etti. Ayakta duramıyordu. Ne olduğunu anlamadım. 'Git bu evden' dedim. Bana da hakaretler yağdırmaya başladı. Velayet babada olmasına rağmen çocuklar benimle kalıyordu. Son zamanlarda araları daha kötü olmaya başladı. Dilara, 'gelme üstüme gelme' dedi. Çocuğun üstüne gelince 'git' dedi. Kan yoktu, çizik vardı sadece. Ambulansı aradım" dedi. Daha önce de maktulün kendisini darp ettiğini söyleyen Yıldırım, "Beni öldürmeye kalktı, kadın sığınma evine gittim. 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdım" diye konuştu. Son sözü sorulan sanık ise, "Takdir sizin" dedi.