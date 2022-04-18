Minik Fatma’yı eşek ısırdı! Boyun bölgesinden alınan dokuyla göz kapağı yapıldı

Olay geçen hafta, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Halime Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan Fatma Arslan, havuç vermek istediği eşeğin ısırması sonucu başından yaralandı.
Saçlı derisi ve yüzünün büyük bölümünde hasar oluşan küçük Fatma, ailesi tarafından götürüldüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Gaziantep'teki bir özel hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan Fatma'nın saç derisi ve yüz kısmı onarılırken, kopan göz kapağı da boyun bölgesinden alınan dokuyla yeniden yapıldı.
'GÖZ KAPAĞINI OYNATABİLECEK'
Operasyonu gerçekleştiren Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Doktoru Abdulkadir Calavul, Fatma'nın kendilerine geldiği ilk anda durumunun kötü olduğunu ve geç kalınmış bir ameliyat olmasına rağmen başarılı geçtiğini söyledi.