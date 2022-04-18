Avcılar Havuz Meydanı'ndaki köpekler motosikletlilere ve çek çek arabalarına tepki gösteriyor

Merkez Mahallesi'nde araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi sonundaki Havuz Meydanı'ndan ayrılmayan aşılı sahipsiz köpekler özellikle sabah sessizliğini bozan motosikletliler ile atık toplayıcıların el arabaları görünce tepki gösteriyor.
Meydandan geçen motosikletin etrafını saran, havlayarak peşinden koşan köpeklere tepki gösteren sürücüler ne yapacaklarını şaşırıyor.
Sessiz elektrikli motosikletlere kayıtsız kalan ancak gürültü çıkaran araçların sürücülerinin tepki göstermesi halinde daha fazla havlayan ve uzun süre onu takip eden köpekler aracın yavaşlaması halinde giderek sakinleşiyor.