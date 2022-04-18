Avcılar Havuz Meydanı'ndaki köpekler motosikletlilere ve çek çek arabalarına tepki gösteriyor

"Köpeklerde diğer hayvanlara oranla gelişmiş 'Alan koruma içgüdüsü' var. Bu meydanı da sahiplenmiş durumdalar. Motorlu araçlar çok gürültülü.

Sessizliği bozan gürültüyü duyan hayvanlar alanı korumak için buna doğal bir refleksle tepki veriyor. Bu durumlarda daha sakin geçişler yapmakta fayda var.