Son dakika: 20 yaşında baba katili oldu! Cansel Dilara Kınalı için istenen ceza belli oldu! Eve alkollü geldi





UYUŞTURUCU MADDE...



Suç tarihi olan 3 Aralık 2021'de baba Mustafa Emre Kınalı'nın Ümraniye'de bulunan Dilara Kınalı'nın yaşadığı eve alkollü olarak geldiği anlatılan iddianamede, baba Kınalı'nın evde de alkol almaya devam ettiği belirtildi. Baba Emre Kınalı'dan sonra Dilara Kınalı'nın eve geldiği, baba Kınalı'nın kızının uyuşturucu madde etkisinde olduğunu fark etmesi üzerine aralarında sözlü tartışma çıktığı kaydedildi.