Apartlara fuhuş ve kumar operasyon! 43 bin lira ceza





ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 94 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet bıçak, 102 fişek, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet logar kapağı, 1 adet cep telefonu, 1 adet bisiklet, çalıntı hurda malzemeleri ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 5 bin 190 TL para ele geçirildi.