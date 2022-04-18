İstanbul'da taksiler zamma kavuştuktan sonra yine şikayet üzerine şikayet aldı

"BAHÇEŞEHİR'E GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ, DEĞİŞİM SAATİ OLDUĞUNU BELİRTTİM"

Yolcu seçtiği için kendisine para cezası kesilen Taksici Murat Yüzügüldü, "Değişim saatim geldi. Yolcuya nereye gideceğini sormadım. Elini kaldırınca durdum ve arabama bindi.