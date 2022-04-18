İstanbul'da taksiler zamma kavuştuktan sonra yine şikayet üzerine şikayet aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Fatih Aksaray'da, taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Aksaray Metro İstasyonu önünde bekleyen sivil trafik polisleri, kurallara uymayan sürücüleri denetim noktasında durdurdu. Yolcuyu, Zeytinburnu'a gitmek koşuluyla taksisine alan sürücü, denetim noktasında durduruldu.
Sürücüye, yolcu seçmekten aracı bağlanarak bin 823 lira para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde emniyet kemeri takmadığı belirlenen 4 taksiciye 196'şar lira para cezası kesildi.