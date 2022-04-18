Tekbir getiren muhabbet kuşu

Karasu ilçesinde yaşayan Topal ailesinin muhabbet kuşları, öğrendiği kelimelerle dikkat çekiyor. Yaklaşık 3 aylıkken kızlarına doğum günü hediyesi olarak alınan Barış isimli muhabbet kuşunun tekbir getirmesi görenleri şaşkına çeviriyor.
Hızlı bir şekilde konuşmayı öğrenen kuş, 'Cici kuşum', 'aşkım aşkım', 'alo babacım' kelimeleri de söyleyen kuş, her geçen gün yeni kelimeler öğrenmeyi sürdürüyor.
"GÖREN VE DUYAN ÇOK ŞAŞIRIYOR"
Kızına doğum günü hediyesi olarak aldığı muhabbet kuşunun öğrendiği kelimeleri duyanların şaşkına döndüğünü belirten Ender Topal, "Kızıma doğum günü hediyesi olarak aldığım muhabbet kuşuna eşim Zinnet ilgilenerek birçok kelime öğretti.
Kendi aramızda sohbet ederken, öğrettiğimiz kelimeleri kendi kendine konuştuğunu fark ettik. Son olarak da 'Tekbir Allahu Ekber' demeyi öğrendi ve çok net bir şekilde söylüyor.