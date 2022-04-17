TEM’de akılalmaz kaza! TIR takla attı

Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye giden sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü S.F. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sebebi ile her iki istikamette de yol trafiğe kapandı. Bölgede bulunan araçlar ise ekiplerin çalışması ile emniyet şeridinden ilerledi.





Takla atan tırdan saçılan demir levhalar vinçler yardımı ile kaldırılırken, trafik tek şeritten açıldı. Takla atan tırın kaldırma çalışmaları ise hava aydınlanınca yapılacak.