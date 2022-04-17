Bahçelievler'de asayla gezen yabancı uyruklu saldırgan büyücü sınır dışı ediliyor





SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLADI

"677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanuna Muhalefet" suçundan haklarında adli işlem yapılan iki şüpheli için sınır dışı işlemleri de başlatıldı.

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