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    • Yaşam
    • 17.04.2022 19:37
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    • 17.04.2022 19:43
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    Bahçelievler'de asayla gezen yabancı uyruklu saldırgan büyücü sınır dışı ediliyor

    İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde iki müteahhidin anlaşmazlığında büyü yapması için tutulduğu iddia edilen ve akrabaları ile birlikte otomobile asa ile saldırı yaptığı güvenlik kameralarına yansıyan Suriyeli Eymen M.(47) ve akrabası S.H. gözaltına alındı. İki şüpheli, sınır dışı edilecek. İşte habere ilişkin detaylar...

    DHA
    Asalı büyücü sınır dışı ediliyor!

    Bahçelievlerde ortak iş yaparken birbirinden ayrılan müteahhitler Abdurrahman Sevinç ve Abdülkadir T. arasında anlaşmazlık çıktı.


    Abdurrahman Sevinç ile kardeşi Eyüp Sevinç'in iddiasına göre, Abdülkadir T. mahallede büyücülük yapan Eymen M. ve akrabalarıyla anlaştı.



    Eyüp Sevinç, 21 Ocak'ta otomobiliyle giderken Suriyeli grubun tekmeli asalı saldırısına uğradı. Şikayet üzerine polis ekipleri, Suriyeli büyücü Eymen M. ve Abdülkadir T.'nin ifadelerini aldı.

    "DOMUZ YAĞLI BÜYÜ"
    İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sevinç kardeşler, saldırıların ardından Eymen M.'nin dükkan ve inşaatlarının önüne 'domuz yağlı büyü' yaptığını da öne sürdü.



    SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDA
    Otomobile saldırı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından büyücü Eymen M. ve akrabası S.H. bugün gözaltına alındı.



        SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLADI
        "677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanuna Muhalefet" suçundan haklarında adli işlem yapılan iki şüpheli için sınır dışı işlemleri de başlatıldı.

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