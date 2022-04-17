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    • Yaşam
    • 18.04.2022 00:28
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    • 18.04.2022 00:35
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    'Arkadaş' kavgası kanlı bitti! Çekiçle başına vurarak öldürdü

    Son dakika yaşam haberleri... Muğla'da iki arkadaşın kavgası kanlı bitti. Fethiye ilçesinde, Cesim İşgör, tartıştığı ev arkadaşı Gürol Uslu'yu başına çekiçle vurarak öldürdü.

    Arkadaşını çekiçle katletti

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Cesim İşgör (26), tartıştığı ev arkadaşı Gürol Uslu'yu (56) başına çekiçle vurarak öldürdü.

    Olay, saat 22.00 sıralarında Fethiye'nin Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Cesim İşgör ile ev arkadaşı Gürol Uslu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    ÇEKİÇLE BAŞINA VURDU
    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından İşgör, ev arkadaşı Uslu'nun başına çekiçle vurdu.

    POLİSE GİDEREK TESLİM ODU
    Uslu aldığı darbe ile yere yığılırken olayın ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden İşgör, ev arkadaşının başına çekiçle vurarak öldürdüğünü söyledi.

    Eve giden polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uslu'nun hayatını keybettiği belirlendi. Uslu'nun cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşgör'ün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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