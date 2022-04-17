Afrika uyruklu grup ile seyyar fotoğrafçılar birbirlerine girdi!

Olay, 12 Nisan Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda yaşandı. Meydanda para karşılığı fotoğraf çekimi yapan kişiler, Afrika uyruklu bir grubun fotoğraflarını çekti.
100 lira ödeyen Afrikalılar, bazı fotoğrafların bozuk olması nedeni ile verdikleri parayı geri istedi. Fotoğrafların parayı geri vermemesi üzerine iki grup arasında tartışma başladı.
YUMRUK YUMRUĞA BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Sözlü olarak başlayan tartışma, kısa sürede iki tarafın yumruk yumruğa kavgasına dönüştü. Bir Afrikalı, belinden kavradığı fotoğrafçıyı havaya kaldırıp yere attı.