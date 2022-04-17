İntihar eden gencin organları 6 kişiyi hayata bağladı

Antalya'dan gelen haber, yüreklere işledi. Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) çalışanı 25 yaşındaki Gökhan Altınok, salı günü tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Kaldırıldığı hastanede, beyin ölümü gerçekleşti. Bağışlanan organları 6 kişiye can verdi. Onlardan biri de 6 yıldır yapay kalp cihazıyla yaşayan Abdi Tanrıöver'di. Gökhan'ın kalbi, önceki gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından Tanrıöver'e nakledildi.
BU SEVİNCİN TARİFİ YOK
Tanrıöver'in eşi Aygül, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: Bu sevincin tarifi yok. Karanlık dünyamız bir anda aydınlandı. Eşim 6 yıldır yapay kalp cihazıyla yaşıyordu. Doktorlar kalp bulunmazsa eşimin bir yıllık yaşam süresini olduğunu söylemişti. Ancak tüm ümitlerin bittiği anda müjdeli haber geldi.