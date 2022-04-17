İntihar eden gencin organları 6 kişiyi hayata bağladı





BU SEVİNCİN TARİFİ YOK

Tanrıöver'in eşi Aygül, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: Bu sevincin tarifi yok. Karanlık dünyamız bir anda aydınlandı. Eşim 6 yıldır yapay kalp cihazıyla yaşıyordu. Doktorlar kalp bulunmazsa eşimin bir yıllık yaşam süresini olduğunu söylemişti. Ancak tüm ümitlerin bittiği anda müjdeli haber geldi.

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