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    Ankara'da Klasik Türk Müziği Korosu üyeleri kansere karşı koro halinde savaştılar!

    Ankara'da Klasik Türk Müziği Korosu üyeleri, birkaç sene arayla kansere yakalandı. Kimi ameliyat oldu, kimi kemoterapi aldı. Bir yandan da söyledikleri şarkılarla moral depoladı. Her biri, koro sayesinde hayata sarıldı. Sözleri herkesi duygulandırdı: Burası bizim ilacımız!

    ’Koro’terapi!

    Klasik Türk müziği korusu, hem kanseri yendi hem de yüzlerce hastaya umut verdi. Yaklaşık 15 yıl önce kurulan Ankara Altındağ Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu, seslendirdikleri şarkılarla mest etti. Koro üyeleri müzik sayesinde yıllarca mücadele ettikleri kanseri de yendi. 15 yıldır koroda şarkı söyleyen Gülten Demirkazık (65), bugüne kadar 2 kez kanseri yendiğini söyledi.



    ŞARKIYLA İYİLEŞTİM...
    "2007'de meme kanserine, 2017'de ise kolon kanserine yakalandım. Kanseri burada kendimi oyalayarak yenmeyi başardım. Tedavi süreci, ameliyatlar, terapiler ve ilaçlar beni çok yorsa da bu koroya olan bağlılığımdan hiç vazgeçmedim" dedi. 58 yaşındaki Hayriye Aydın da koro sayesinde 4 yıl önce yakalandığı meme kanserini yendiğini söyledi. Sözlerine şöyle devam etti: Burası bana ilaç gibi geldi. Şarkı söyleyerek iyileştim. Hastalıklarla mücadele edenlere tavsiye ediyorum.
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