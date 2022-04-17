Ankara'da Klasik Türk Müziği Korosu üyeleri kansere karşı koro halinde savaştılar!





ŞARKIYLA İYİLEŞTİM...

"2007'de meme kanserine, 2017'de ise kolon kanserine yakalandım. Kanseri burada kendimi oyalayarak yenmeyi başardım. Tedavi süreci, ameliyatlar, terapiler ve ilaçlar beni çok yorsa da bu koroya olan bağlılığımdan hiç vazgeçmedim" dedi. 58 yaşındaki Hayriye Aydın da koro sayesinde 4 yıl önce yakalandığı meme kanserini yendiğini söyledi. Sözlerine şöyle devam etti: Burası bana ilaç gibi geldi. Şarkı söyleyerek iyileştim. Hastalıklarla mücadele edenlere tavsiye ediyorum.