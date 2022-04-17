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    Alman polisi yere yatırdığı Emirhan'ın boğazına bastırarak ters kelepçe taktı...

    Türk düşmanlığı sınır tanımadı! gurbetçi Emirhan Altınbaş, alman polisinin şiddetine uğradı. Boğazına bastırılıp nefessiz bırakıldı! O anlar büyük tepkı topladı.

    Nazi ruhu

    Almanya'da bir kez daha Nazi ruhu hortladı! Olay, 12 Nisan'da Duisburg kentinde yaşandı. Emirhan Altınbaş (13), seçim afişlerini yırttığı için polis şiddetine maruz kaldı. Gözaltına alınırken boğazına bastırılıp nefessiz bırakılan Emirhan, ağlayarak 'yapmayın' diye yalvardı. Baba Mustafa Ersen Altıntaş "Kesinlikle bu olayın takipçisi olacağım. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Büyük şoktayız. Böyle bir şeyi nasıl yaşadık anlamıyorum" açıklaması yaptı.



    YÜRÜ BE EFE!
    Antalya'da Efe Küçükodabaşı (10), serebral palsili dünyaya geldi. Yürümesini sağlayacak aletleri almaya ailesinin gücü yetmedi. Babası Ceylan Küçükodabaşı'nın su borularından yaptığı düzenekle ilk adımlarını atabildi. Bunun üzerine gönüllüler harekete geçti. 'Tırtıl' ve 'Hard Walker' isimli cihazlar aileye teslim edildi. Efe, ilk adımları kendi başına atabildi.



    ÇOK YAŞA
    Kocaeli'deki hayvanat bahçesinde yaşayan kaplumbağa Tuki, dün 102 yaşına girdi. Yeşilliklerden yapılan pastası afiyetle yedi. Bakıcısı yapan Musa Duran, "Tuki, 250 sene yaşayacak" dedi.



        BU NE HAL!
        Adana'da ekim ayında Meriç Batuman, alkollü araç kullandı. Muhammet Yurtçu'ya çarptı. Talihsiz genç kurtarılamadı. Batuman ise dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Cezası iyi hal indimiyle 5 yıla düşürüldü, ardından serbest bırakıldı. Yurtçu ailesi büyük yıkım yaşadı: Tahliye kararıyla tekrar öldük...



        HİNSTAGRAM!
        Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı kınadı. Instagram'dan Filistinliler'e destek paylaşımı yaptı. Ancak sosyal medya devinin engeline maruz kaldı! "Ne zaman Filistin hakkında paylaşım yapsam engelleniyor" diye dert yandı.



        51 MİLYON DEVRETTİ
        6+joker bilen çıkmayınca 51 milyon devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 284'er bin lira, 4 bilenler 2 bin 549'ar lira, 3 bilenler 158'er lira, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.


        VEDA YAYINI
        Ukraynalı Viktoria Kovalenko, eşi ve büyük kızını savaşta kaybetti. Bir yaşındaki Varvara ile Batı'ya geçti. Cenazeler kaldırıldığında evine tam 500 kilometre mesafedeydi. Töreni, yakınlarının çektiği video yayınıyla cepten izleyebildi.

        YURTTA YAS VAR
        Zonguldak'ta üniversite öğrencisi Kemal A, yurdun dördüncü katından yere çakıldı. Kurtarılamadı.

        BAK ŞU EŞE
        Yargıtay'dan boşanma aşamasındaki çiftle ilgili emsal karar: Kadın, ayrılık sürecinde hastalanan eşine bakmak zorunda değildir.

        VAKA SAYISI 4 BİN 86
        Türkiye'de dün 162 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı. 4 bin 86 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 13 bin 561 oldu.

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        8 adımda erken emeklilik
        Haberler Yaşam Alman polisi yere yatırdığı Emirhan'ın boğazına bastırarak ters kelepçe taktı...
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