Alman polisi yere yatırdığı Emirhan'ın boğazına bastırarak ters kelepçe taktı...

Almanya'da bir kez daha Nazi ruhu hortladı! Olay, 12 Nisan'da Duisburg kentinde yaşandı. Emirhan Altınbaş (13), seçim afişlerini yırttığı için polis şiddetine maruz kaldı. Gözaltına alınırken boğazına bastırılıp nefessiz bırakılan Emirhan, ağlayarak 'yapmayın' diye yalvardı. Baba Mustafa Ersen Altıntaş "Kesinlikle bu olayın takipçisi olacağım. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Büyük şoktayız. Böyle bir şeyi nasıl yaşadık anlamıyorum" açıklaması yaptı.
YÜRÜ BE EFE!
Antalya'da Efe Küçükodabaşı (10), serebral palsili dünyaya geldi. Yürümesini sağlayacak aletleri almaya ailesinin gücü yetmedi. Babası Ceylan Küçükodabaşı'nın su borularından yaptığı düzenekle ilk adımlarını atabildi. Bunun üzerine gönüllüler harekete geçti. 'Tırtıl' ve 'Hard Walker' isimli cihazlar aileye teslim edildi. Efe, ilk adımları kendi başına atabildi.
ÇOK YAŞA
Kocaeli'deki hayvanat bahçesinde yaşayan kaplumbağa Tuki, dün 102 yaşına girdi. Yeşilliklerden yapılan pastası afiyetle yedi. Bakıcısı yapan Musa Duran, "Tuki, 250 sene yaşayacak" dedi.