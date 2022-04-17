Alman polisi yere yatırdığı Emirhan'ın boğazına bastırarak ters kelepçe taktı...





51 MİLYON DEVRETTİ

6+joker bilen çıkmayınca 51 milyon devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 284'er bin lira, 4 bilenler 2 bin 549'ar lira, 3 bilenler 158'er lira, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.





VEDA YAYINI

Ukraynalı Viktoria Kovalenko, eşi ve büyük kızını savaşta kaybetti. Bir yaşındaki Varvara ile Batı'ya geçti. Cenazeler kaldırıldığında evine tam 500 kilometre mesafedeydi. Töreni, yakınlarının çektiği video yayınıyla cepten izleyebildi.



YURTTA YAS VAR

Zonguldak'ta üniversite öğrencisi Kemal A, yurdun dördüncü katından yere çakıldı. Kurtarılamadı.



BAK ŞU EŞE

Yargıtay'dan boşanma aşamasındaki çiftle ilgili emsal karar: Kadın, ayrılık sürecinde hastalanan eşine bakmak zorunda değildir.



VAKA SAYISI 4 BİN 86

Türkiye'de dün 162 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı. 4 bin 86 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 13 bin 561 oldu.



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