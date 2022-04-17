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    • Yaşam
    • 17.04.2022 09:38
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    • 17.04.2022 09:39
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    Avcılar'da 4 katlı fabrikada korkutan yangın

    İstanbul Avcılar'da bulunan bir yıkama makineleri fabrikasında yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

    Avcılar’da 4 katlı fabrikada korkutan yangın

    Avcılar'da yıkama makineleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Firuzköy Mahallesi'nde bulunan 4 katlı yıkama makineleri fabrikasının bodrum katında saat 05.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yoğun duman çıkması üzerine görevliler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri bodrum katındaki yangının çıkış noktasını belirledi. Üretim olmayan bir saatte çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Avcılar'da 4 katlı fabrikada korkutan yangın
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