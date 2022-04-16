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    Yazın yaklaşmasıyla yazlık evlerin fiyatı cep yaktı! Bodrumda günlük 80 bin lira aylık ise 1 milyon liraya kira yazıldı

    Havaların ısınmasıyla, herkesi deniz, kum, güneş heyecanı sardı. Ancak bu yıl da yazlık evlerin fiyatları cep yaktı. Bodrum’da villalara günlük 80 bin lira, aylık ise 1 milyon liraya kira yazıldı! Şimdiden çoğu evin sezonluk kapandığı ve dolduğu açıklandı!

    ’Kira’n kırana yarış!

    Yaza sayılı günler kala, herkesi tatil telaşı sardı. Özellikle pandemiyle birlikte ilginin arttığı villalara bu yıl da talep fazlaydı. Ancak arzın sınırlı olması ve kimi bölgelerde yaşanan yoğun talep, fiyatları da katladı! Aylar öncesinden dolmaya başlayan yazlık villaların fiyatları cep yaktı! Beyaz Türkler'in akın ettiği Bodrum'da aylık ücretler, milyonları aştı! Ultra lüks villalarda günlük kiralama bedeli 80 bin liralara kadar çıktı! Öyle ki Bodrum Cennet koyunda 5+1 villanın mayıs ve haziran kiralama bedeli 1 milyon 500 bin lira olarak açıklandı. Temmuz ve ağustos aylarında ise fiyat 3-4 milyona kadar çıktı. Bazı lüks villalar için kiranın yanı sıra 20 bin lira aidat, depozito olarak da 80 binle 200 bin lira arasında fiyat istenmesi şaşkınlık yarattı!

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    Haberler Yaşam Yazın yaklaşmasıyla yazlık evlerin fiyatı cep yaktı! Bodrumda günlük 80 bin lira aylık ise 1 milyon liraya kira yazıldı
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