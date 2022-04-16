Edirne'de tüp bebek için para biriktiren çiftin evi ile beraber bütün parası yayınca Türkiye'den yardım yağdı

Edirne Hıavsma'da Şerbettar Köyünde 12 yıllık evli Rasim ve Hatun Balcı çifti, doğal yollardan çocuk sahibi olamadı. 3 kez tüp bebek tedavisi gördü ancak sonuç alamadı. Fabrika işçisi Rasim ile gündelik işlere giden Hatun Balcı çifti, yine tüp bebek tedavisi için para biriktirip, yakın çevresinden de borç aldı.



ÜZÜNTÜ VE SEVİNÇ

Ramazan ayından sonra tedavi olmayı planlayan çiftin evleri, 10 Nisan'da elektrik kontağından çıkan yangında yandı. Balcı çiftinin çocuk sahibi olmak için biriktirdiği 100 bin lira da yangında kül oldu. Haber herkesin yüreğini yaktı. Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağdı. Rasim Balcı, "Evimiz yandı, üzüldük. Şimdi yardımlar için sevinçliyiz" dedi. Hatun Balcı da evleri ile tüp bebek için biriktirdikleri paranın yanmasının ardından üzüldüklerini belirterek, "İnşallah her şey çok güzel olur" ifadesini kullandı.

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