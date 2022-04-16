6.5 yıl Yüksekova'daki köy okulunda öğretmenlik yapan Alime Taşçı Eskişehir'e atanınca öğrencilerinin hasretine dayanamadı

Sınıf öğretmeni Alime Taşçı, 6.5 yıl önce memleketi Eskişehir'den Hakkari Yüksekova'nın Dedeler Köyü'nde bulunan Şehit Piyade Er Metin Artık İlkokulu'na atandı. Hemen öğrencilerinin ve köy halkının sevgisini kazandı. Kısa süre önce de memleketine atandı. Ancak bir türlü Yüksekova'daki o köy okulunu unutamadı. Bunun üzerine yeniden Dedeler Köyü'ndeki okula tayin olmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe yazdı. Başvurusu kabul edilen ve yeniden eski okuluna dönen Alime Taşcı mutluluğunu şöyle anlattı: Geri döndüğüm için çok mutluyum. Kaldığım yerden devam edeceğim. Yüksekova'da yolda yürürken bile insanlar bana gülümseyerek, selam vererek yanımdan geçiyorlar. Bu benim için çok büyük bir gurur.
İLAÇ GİBİ HABER
Ankara'da yaşayan Z.A, geçen yıl akciğer kanserine yakalandı. Akıllı ilaç tedavisine başlandı. Ancak tedavide kullanılan ve bir kürü 24 bin lira olan ilaç, SGK ödeme listesine alınmadı. Tedavi için kısa sürede 80 bin lira ödeyen Z.A, 30 Mart'ta dava açtı. Mahkeme, emsal bir karara imza attı: İlacın masrafı, SGK tarafından karşılanacak. Bugüne kadar hastanın ödediği para da iade edilecek.
İNSANLIK BURSA!
Herkesin öldü dediği insanlık, Bursa'da ortaya çıktı. Gizemli bir hayırsever, 3 mahallede 20 eczaneyi dolaştı. Vatandaşın 100 bin liralık borcunu ödeyerek kalpleri kazandı. Böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını belirten eczacılar ise "Hayırsever bir anda ortaya çıktı. Borcunu ödeyemeyenlerin listesini istedi. Parayı ödeyip, ismini açıklamadan ayrıldı" açıklaması yaptı.