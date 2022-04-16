6.5 yıl Yüksekova'daki köy okulunda öğretmenlik yapan Alime Taşçı Eskişehir'e atanınca öğrencilerinin hasretine dayanamadı

Sınıf öğretmeni Alime Taşçı, 6.5 yıl önce memleketi Eskişehir'den Hakkari Yüksekova'nın Dedeler Köyü'nde bulunan Şehit Piyade Er Metin Artık İlkokulu'na atandı. Hemen öğrencilerinin ve köy halkının sevgisini kazandı. Kısa süre önce de memleketine atandı. Ancak bir türlü Yüksekova'daki o köy okulunu unutamadı. Bunun üzerine yeniden Dedeler Köyü'ndeki okula tayin olmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe yazdı. Başvurusu kabul edilen ve yeniden eski okuluna dönen Alime Taşcı mutluluğunu şöyle anlattı: Geri döndüğüm için çok mutluyum. Kaldığım yerden devam edeceğim. Yüksekova'da yolda yürürken bile insanlar bana gülümseyerek, selam vererek yanımdan geçiyorlar. Bu benim için çok büyük bir gurur.