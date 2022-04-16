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    6.5 yıl Yüksekova'daki köy okulunda öğretmenlik yapan Alime Taşçı Eskişehir'e atanınca öğrencilerinin hasretine dayanamadı

    Alime Taşçı, 6.5 yıl Yüksekova’daki köy okulunda öğretmenlik yaptı. Ardından Eskişehir’e atandı. Ancak öğrencilerinin hasretine dayanamadı. Soluğu eski görev yerinde aldı. İşte sizler için derledğimiz 16 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Alime sağlık

    Sınıf öğretmeni Alime Taşçı, 6.5 yıl önce memleketi Eskişehir'den Hakkari Yüksekova'nın Dedeler Köyü'nde bulunan Şehit Piyade Er Metin Artık İlkokulu'na atandı. Hemen öğrencilerinin ve köy halkının sevgisini kazandı. Kısa süre önce de memleketine atandı. Ancak bir türlü Yüksekova'daki o köy okulunu unutamadı. Bunun üzerine yeniden Dedeler Köyü'ndeki okula tayin olmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe yazdı. Başvurusu kabul edilen ve yeniden eski okuluna dönen Alime Taşcı mutluluğunu şöyle anlattı: Geri döndüğüm için çok mutluyum. Kaldığım yerden devam edeceğim. Yüksekova'da yolda yürürken bile insanlar bana gülümseyerek, selam vererek yanımdan geçiyorlar. Bu benim için çok büyük bir gurur.



    İLAÇ GİBİ HABER
    Ankara'da yaşayan Z.A, geçen yıl akciğer kanserine yakalandı. Akıllı ilaç tedavisine başlandı. Ancak tedavide kullanılan ve bir kürü 24 bin lira olan ilaç, SGK ödeme listesine alınmadı. Tedavi için kısa sürede 80 bin lira ödeyen Z.A, 30 Mart'ta dava açtı. Mahkeme, emsal bir karara imza attı: İlacın masrafı, SGK tarafından karşılanacak. Bugüne kadar hastanın ödediği para da iade edilecek.



    İNSANLIK BURSA!
    Herkesin öldü dediği insanlık, Bursa'da ortaya çıktı. Gizemli bir hayırsever, 3 mahallede 20 eczaneyi dolaştı. Vatandaşın 100 bin liralık borcunu ödeyerek kalpleri kazandı. Böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını belirten eczacılar ise "Hayırsever bir anda ortaya çıktı. Borcunu ödeyemeyenlerin listesini istedi. Parayı ödeyip, ismini açıklamadan ayrıldı" açıklaması yaptı.



        KOALA OPERASYONU
        Avustralyalı bilim adamları, nesli tükenme tehlikesinde olan koalalar için kolları sıvadı. Newcastle Üniversitesi'nden uzmanlar, türün korunması için koalaların spermlerinin toplanması ve dondurulması gerektiğini açıkladı. Doğa koruma uzmanı Dr. Ryan Witt, bu yöntemle yaban hayatta yaşayan koalalarda da artırılabileceğini açıkladı.



        VİCDANLAR TIP DEDİ
        Gaziantep'te Osman Sarı (17), çarşamba günü ehliyeti olmamasına rağmen arabaya atladı. Gaza bastı. Scotter'a binen Ezgi Yiğit ve Şimal Toprak'a şarptı. Ezgi, hayatını kaybederken Şimal ağır yaralandı. Ezgi'nin acılı ablası Elif'in sözleri ise yürek yaktı: Çok başarılıydı. Tıp fakültesine girmek istiyordu. O gün sınavda birinci olmuş, arkadaşları ve hocasıyla kutlamak için iftara gitmişler. Şu anda aldığım her nefes batıyor. Dava yıllarca sürse de peşini bırakmayacağız.



        'EDA'LET İSTİYORUZ
        Ankara'da Eda Nur Kaplan (18), ağustos ayında Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun cinsel saldırısına uğradı. 15'inci kattan atlayarak canına kıydı. Eda'nın ölümünden sonra tutuklanan Güzelyurt ve Ardıçoğlu, dün de iki cani hakim karşısına çıktı. İki cani hakkında 18 yıl hapis istenmesi yürekleri yaktı. Sosyal medya çalkalandı: Bir canın bedeli 18 yıl mı? Olan Eda'ya oldu...



            PES DOĞRUSU
            Bursa'da zabıta ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen kişileri peşine düştü. Hacer Öztürk'ü yakaladı. Satın aldığı ekmeği parçalara bölüp, 'Çöpten ekmek topluyor' izlenimi verdiği tespit edilen Öztürk'ün üzerinden 26 bin 300 lira para ile 5 bin lira değerinde marketlere ait hediye çeki çıktı.



            PSİKOL'EŞ'İK VAKA
            İstanbul'da ünlü psikolog Nathalie Delice eşi Mustafa Delice'den boşanmaya karar verdi. Gerekçeleri tüyler ürpertti: Doğum sırasında beni terk etti. Genç bir kadınla aldattı. Uyuşturucu madde içerek bebeğimi görmeye geldi. (Dilek Yaman DEMİR)



            AH İREM
            Giresun'da Yunus Emre Albayrak, İrem Kostakoğlu'na kurşun yağdırdı. Sonra kafasına sıktı. Talihsiz kızın ablası ağladı: Polisi aradım. Ama kardeşimi kurtaramadım.



                ÇOK SAÇMA
                Şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül, Ataşehir'de kuaföre gitti. Çıkarken "Annem ödeyecek" dedi. İşletmeci Fuat Danış "Yakıştıramadım" deyip tepki gösterdi. Kibariye de daha önce kuaförün parasını ödememişti.



                7 YILDA DEVR-İ ALEM
                Antalya'dan tekneyle yola çıkan Zehra ve Hasan Şirin çifti, 7 yılda dünya turunu bitirdi. Gençlere, seslendi: Hayallerinizi takip edin.



                247 BİN LİRA DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 247 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 346'şar lira, 8 bilenler 281'er lira, 7 bilenler 52'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

                2 YIL SONRA BİR İLK
                Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 946 Covid-19 testi yapıldı. 4 bin 425 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 14 bin 493 oldu. Böylece yaklaşık 2 yıl sonra vefat sayısı 20'nin altına indi.

                VEFAT SAYISI 20'NIN ALTINA DÜŞTÜ
                Önümüzdeki hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısında maske ile ilgili önemli kararların alınacağı açıklandı.

                ÇÖL TOZU GELİYOR
                Sahra Tozu fırtınası Türkiye'ye yaklaştı. Çöl tozları 4 gün etkili olacak.

                GÖLETTE KAYBOLDU
                Kocaeli Gebze'de dün 2 arkadaşıyla birlikte sulama göletine giren 12 yaşındaki Furkan Ş., kayboldu. Çocuğun boğulduğunu düşünen arkadaşları durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve dalgıçlar sevk edilirken hala Furkan'dan haber yok.
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                Kültür Park’ta gençleştirme
                Haberler Yaşam 6.5 yıl Yüksekova'daki köy okulunda öğretmenlik yapan Alime Taşçı Eskişehir'e atanınca öğrencilerinin hasretine dayanamadı
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