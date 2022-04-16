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    • Yaşam
    • 17.04.2022 01:30
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    • 17.04.2022 01:32
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı

    Marmara Bölgesi'nin batısı ve Ege'nin kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca bugün Afrika üzerinden toz taşınımı gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı

    Meteorolojinin açıklamasına göre, bugün Marmara'nın batısı ve kuzey Ege'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Kırklareli, Edirne, Tekirdağ çevreleri ile Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olması bekleniyor.



    Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

    AFRİKA'DAN ÇÖL TOZLARI GELİYOR
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca bugün Afrika üzerinden toz taşınımı gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.



    Marmara'da toz taşınımı bugün başlayacak, pazartesiye kadar sürecek.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, Marmara'da 17 Nisan Pazar günü Afrika üzerinden öngörülen toz taşınımının pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
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