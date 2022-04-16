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    • Yaşam
    • 17.04.2022 01:02
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    • 17.04.2022 01:02
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    Sivas'ta gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü! 4 kişi yaralı

    Sivas'ta Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde aracın kontrolünü kaybeden bir kişi refüje çıktı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    İHA
    Sivas’ta gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü

    Sivas'ta gece yarısı refüja çıkan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre kaza Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre kaza Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Üniversitesi istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan K.D. (32) yönetimindeki 58 ADG 243 plakalı Seat marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüja çıktı.

    Araçta bulunan sürücü, Y.Y., A.Ü., ve O.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Sivas'ta gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü! 4 kişi yaralı
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